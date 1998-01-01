وفاة رضيع بسبب نقص الأدوية بغزة

غزة / سما /

توفي الرضيع كرم أبو عواد (4 أيام)، اليوم الخميس، بسبب نقص الأدوية الخاص بالأطفال الخدج.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الطفل أبو عواد من بيت لاهيا توفي نتيجة نفاذ عقار "كالفاكتنت" والذي يعمل على تبادل الغازات ومد الجهاز التنفسي بكمية الأكسجين اللازمة للتنفس، وتوفي بعد معاناة ولادته القيصرية.

وناشد رئيس قسم الحضانة في مجمع الشفاء الطبي ناصر بلبل الجهات المعنية بتوفير الأدوية الخاصة بأطفال الحضانة وخاصة "كالفاكتنت"، الذي يستخدم لعلاج الأطفال الخدج عن طريق حقنه بالرئتين لمساعدة الأطفال على التنفس لعدم اكتمال الجهاز التنفسي لديهم.