الاردن تؤكد:لم نتسلم طلب تعيين سفير إسرائيلي جديد

القدس/سما/

أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، إن وزارته لم تتسلم طلباً إسرائيلياً بشأن تعيين سفير جديد لها بعمان.

ونقلت وكالة الأناضول عن المسؤول الأردني، إن "تسمية سفير جديد يتطلب إرسال طلب رسمي للدولة المضيفة"، مشيراً إلى "الإجراء الإسرائيلي خاضع لإجراءات أردنية ويحتاج إلى موافقات، ولا يعتبر تعيينًا، وهو الأمر الذي لم تتسلمه الوزارة بعد".

وكانت لجنة التسميات في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد قررت صباح اليوم الخميس، تسمية أمير فايسبرود، سفيراً جديداً لإسرائيل في العاصمة الأردنية عمان.

وقال إيمانويل نخشون، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، في بيان له، إن التسمية ما زالت تتطلب موافقة الحكومة الإسرائيلية.

ولم يحدد نخشون موعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على هذه التسمية، ومن ثم موعد تقديم السفير الجديد أوراق اعتماده إلى السلطات الأردنية.