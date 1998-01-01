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اللواء شديد يبرم اتفاقا مع النقيب حول احتياجات المتقاعدين العسكريين الطبية

الخميس 08 فبراير 2018 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء شديد يبرم اتفاقا مع النقيب حول احتياجات المتقاعدين العسكريين الطبية



غزة - عبدالهادي مسلم

 التقى اللواء صلاح شديد رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين في الوطن والشتات واللواء جهاد الغول. اللواء الدكتور خليل النقيب مدير الخدمات الطبية العسكرية ..والاخ ابراهيم عبود مديرالفرع المالي بالخدمات الطبية ..بمدينة رام الله وذلك في مقر الخدمات الطبية العسكرية..

و بحث اللواء صلاح شديد احتياجات المتقاعدين العسكريين الطبية للمتقاعدين العسكريين بالمحافظات الشمالية وخاصة المحافظات الجنوبية ناقشوا معاناة الاخوة المتقاعدين العسكريين المتمثلة في عدم توفير احتياجاتهم الطبية وكيفية الطرق لتوفيرها لهم ..

و تم الاتفاق خلال اللقاء بين الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين والخدمات الطبية العسكرية على توفير وتامين كافة الاحتياجات الطبية من تحويلات طبية ..وادوية العلاج ..والتامين الصحي وكافة الاحتياجات الطبية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين ولاسرهم ..

وايضا اسر شهداء المتقاعديين العسكريين بكل محافظات الوطن وخاصة المحافظات الجنوبية.. و في ختام اللقاء ثمن اللواء شديد دور الدكتور خليل النقيب والروح الايجابية التى ابداها للعمل لتقديم وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وسبل ايجاد كل الحلول لما تم الاتفاق عليه ..

#تقاعد #عسكريين

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