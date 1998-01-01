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أمير قطر يقدم مساعدات عاجلة بـ 9 ملايين دولار لصالح غزة

الخميس 08 فبراير 2018 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمير قطر يقدم مساعدات عاجلة بـ 9 ملايين دولار لصالح غزة



غزة/سما/

أجرى سمو أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

وأطلع هنية سمو الأمير وفق "وكالة الأنباء القطرية"، على الأوضاع الإنسانية الحرجة لأهل غزة في ظل الحصار ونقص الوقود الذي تسبب في غلق عدة مستشفيات وعيادات طبية بالقطاع.

وقد أكد الأمير لرئيس المكتب السياسي استمرار دولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني، ومواصلتها مشاريع الإعمار في القطاع، وعلى سعيها في توفير الوقود اللازم لمختلف القطاعات.

من جانبه، عبر هنية عن شكره شخصيا وشكر أهالي غزة لسمو الأمير المفدى على دعم دولة قطر الدائم للشعب الفلسطيني، وعلى استجابة سموه لمناشدة أهل غزة.

وفي ذات السياق، أفادت صحيفة العرب القطرية، بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجّه بتقديم مساعدات عاجلة بقيمة 33 مليون ريال قطري (9 ملايين دولار) لقطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن المساعدات تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية ووقود تشغيل مولدات المستشفيات في قطاع غزة.

وقالت: "تأتي التوجيهات السامية لمساعدة أهالي غزة استجابة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع والنداءات الأممية بهذا الخصوص لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع هذه الأيام بسبب النقص الحاد في الأدوية ووقود تشغيل المستشفيات وغيرها من المواد الأساسية جراء الحصار".

#غزة #مساعدات

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