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رام الله: التربية تعلن عن منح دراسية في تايلند وتركيا

الخميس 08 فبراير 2018 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: التربية تعلن عن منح دراسية في تايلند وتركيا



رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في مملكة تايلند للعام 2018-2019 بمجال الماجستير.

كما أعلنت الوزارة عن توفر عدد من المنح لدراسة الشريعة الإسلامية في تركيا، وذلك للطلبة الذين أنهوا المرحلتين الإعدادية والثانوية.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط والتخصصات المطروحة وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في دائرة التعليم المستمر التابعة لجامعة الأزهر ومقرها مقابل الجامعة.

#تركيا #منح

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