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وزارة الاتصالات تطلق حملة توعية حول الامان على الانترنت

الخميس 08 فبراير 2018 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الاتصالات تطلق حملة توعية حول الامان على الانترنت



رام الله/سما/

 أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سلسلة ارشادات توعية لمناسبة اليوم العالمي للأمن والأمان على الانترنت والذي يحمل هذا العام عنوان "اصنع، تواصل، وشارك الإحترام: الانترنت الأفضل يبدأ من عندك" "Create, connect and share respect: A better internet starts with you".

بدوره أكد د. علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قضية الامن على الانترنت باتت من القضايا الاستراتيجية لدى الدول والتي تمس بالأمن القومي، وتمس أمن الأفراد، وانه من المهم تحصين الجمهور وتوعيته حولها في هذا العالم الافتراضي الواسع الذي لا يخلو من التجسس ومحاولات الاحتيال واستخدام المعلومات الشخصية عن افراد بطرق مختلفة.
وأشار إلى رؤية الوزارة في قيادة عملية توعية الجمهور الفلسطيني عبر كافة وسائل الاعلام عدا عن دور الوزارة في توفير الحماية للبيانات الحكومية وايجاد بنية تحتية تستطيع صد الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها فلسطين مثل دول العالم.

هذا وتتضمن الارشادات العديد من النصائح لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وآلية المحافظة على الخصوصية والمعلومات الشخصية، وكما تتناول حماية اتصالات الشبكة اللاسلكية الخاصة بالمشتركين من خلال اعدادات جهاز الانترنت اللاسلكي وضرورة اختيار كلمة مرور قوية ومعقدة للشبكة وتعديلها بشكل دوري.

كما تتناول الارشادات أبرز العادات السيئة التي تدمر الأمن الالكتروني للمستخدمين مثل كلمات المرور السهلة وتفعيل خاصية الموقع الجغرافي من خلال خدمة gps، وذكر العديد من الاساليب لزيادة امان المستخدم وحماية حاسوبه من التجسس كالتحقق من الروابط المرسلة.

ومن الجدير ذكره أن اليوم العالمي للانترنت الآمن تم إطلاقه لأول مرة عام 2004 كمبادرة من الاتحاد الأوروبي والمنظمة الأوروبية للتوعية، حيث تم اختيار شهر شباط / فبراير من كل عام للاحتفاء بهذا اليوم. ويهدف اليوم العالمي إلى رفع الوعي بالمخاطر المتعلقة باستخدام الإنترنت وأهمية الحفاظ على الخصوصية لدى المواطنين بشكل عام والأطفال والفئات الهشة بشكل خاص، وذلك من خلال رفع الوعي بحالات الخطر وعواقبه القانونية، إضافة إلى تطوير معايير وأنظمة أخلاقية وسلوكية لائقة عند استخدام الإنترنت، وتوفير أدوات وبرامج تقنية وعملية مفيدة وسهلة الاستخدام تسهم في تعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت.

في الرابط أدناه الارشادت حول الاستخدام الآمن للانترنت:

http://www.mtit.pna.ps/qararat/dalel.pdf

#رام الله #اتصالات

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