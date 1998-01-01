جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. هو وهي

4 صفات تجعلك امرأة جذابة

الخميس 08 فبراير 2018 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 صفات تجعلك امرأة جذابة



وكالات / سما /

ترتكز عوامل انجذاب الرجل للمرأة في الغالب على بعض العوامل، التي قد تراها هي غريبة نوعا ما، إذ لا يعير الرجل، للمظهر إلا اهتماما ضئيلا، وتكون شخصية المرأة أكبر عامل جذب جنسي له، لذا نعرفك بأهم 4 أشياء تجذب الرجل إليك :

1- “المرح”
تستحوذ المرأة المرحة على عقل الرجل وقلبه في وقت قليل جدا، إذ إن الفتيات المرحات، والقادرات على صنع جو من السعادة، أينما حللن ينلن إعجاب الرجل.

2- “غرابة الأطوار”
إذا كانت المرأة من النوع الذي يعيش جوا خاصا، ولا يعير ملاحظات الآخرين أي اهتمام، ومن النوع الذي يغرد خارج السرب؛ فقد يكون لذلك سحر خاص على بعض الرجال، الذين يفضلون المرأة غير الخاضعة للضوابط والقيود، ولا تكثر من الحسابات، عند كل تصرف تقدم عليه، أو عند كل كلمة تقولها.

3- “الثقة بالنفس”
تنعكس ثقة المرأة بنفسها على مستوى تصرفاتها، وطريقة كلامها، ما يجذب الرجل ويسرق كل اهتمامه، وما لا تعرفه المرأة أن تحليها بالثقة بالنفس، بمثابة سحر لا يقاوم تلقيه على الرجل فتجذبه إليها فورا.

4- “الشجاعة المميزة”
يجب علينا أولا أن نعرف الشجاعة، حتى لا يختلط علينا الأمر، فهي الإقدام على فعل أشياء ترهب الناس، وترهبك أنت أيضا، من الطبيعي أن يتسم الأشخاص المميزون، بهذه الصفة عن الآخرين، والفتاة إذا تحلت بالشجاعة؛ فإنها بذلك تتمكن من الاستيلاء على اهتمام الرجل من دون أدنى شك

#صفات #الجاذبية

أخبار ذات صلة

استمتعي بشخصية جذابة بهذه الطرق

صفات يعشقها زوجك فيك!

2017-636280710853668477-366_608x403

صفات يتمنَّاها أي رجل في شريكته

الانفصال

5 صفات تعرضك للانفصال!

4 صفات يكرهها الزوج في الزوجة!

الخطوبة

صفات لو رأيتها بخطيبك.. ابتعدي عنه!

الأكثر قراءة اليوم

مصدر : حماس تعلن النفير بغزة وتخلي معسكرات "القسام"

تأهب لافت وغير مسبوق بسيناء.. انتشار للقوات الأمنية واستعدادات طبية

قطع رأسها أولاً ومن ثم اغتصبها ! اعترافات قاتل " الأردنية" التي وُجدت جثتها في حقيبتين بأميركا

للمبشرين بالحرب على غزة

فيسبوك يعرض صورة الشهيد جرار كصورة بروفايل

طفلة فلسطينية "تهدد أمن إسرائيل".. تقرير سري يحذر من خطورة أصغر صحفية في العالم"

نايف حواتمة يجتمع مع نصر الله لست ساعات متواصلة .. على ماذا اتفقا ؟

الأخبار الرئيسية

بيير كرينبول- ارشيف

مفوض "الأونروا": العالم لنْ يَتحمل مُعاناة لاجئي فلسطين ومُعاناتهم هي الأكبر في التاريخ

رئيس المكتب الإعلامي لمنصة الأستانة

سوريا: خطوة الاولى من نوعها.. رئيس المكتب الإعلامي لمنصة الأستانة يزور إسرائيل (صور)

الاستيعاب مقابل التمكين.. الحمدلله: استيعاب موظفي غزة ضمن الموازنة المالية الجديدة

خلية منفذي تفجير صيدا

صور: كشف الهويات الكاملة لمنفّذي تفجير صيدا من لبنانيين و إسرائيليين

القسام - ارشيفية

مصدر : حماس تعلن النفير بغزة وتخلي معسكرات "القسام"

الاتصالات الفلسطينية