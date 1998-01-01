4 صفات تجعلك امرأة جذابة

وكالات / سما /

ترتكز عوامل انجذاب الرجل للمرأة في الغالب على بعض العوامل، التي قد تراها هي غريبة نوعا ما، إذ لا يعير الرجل، للمظهر إلا اهتماما ضئيلا، وتكون شخصية المرأة أكبر عامل جذب جنسي له، لذا نعرفك بأهم 4 أشياء تجذب الرجل إليك :



1- “المرح”

تستحوذ المرأة المرحة على عقل الرجل وقلبه في وقت قليل جدا، إذ إن الفتيات المرحات، والقادرات على صنع جو من السعادة، أينما حللن ينلن إعجاب الرجل.



2- “غرابة الأطوار”

إذا كانت المرأة من النوع الذي يعيش جوا خاصا، ولا يعير ملاحظات الآخرين أي اهتمام، ومن النوع الذي يغرد خارج السرب؛ فقد يكون لذلك سحر خاص على بعض الرجال، الذين يفضلون المرأة غير الخاضعة للضوابط والقيود، ولا تكثر من الحسابات، عند كل تصرف تقدم عليه، أو عند كل كلمة تقولها.



3- “الثقة بالنفس”

تنعكس ثقة المرأة بنفسها على مستوى تصرفاتها، وطريقة كلامها، ما يجذب الرجل ويسرق كل اهتمامه، وما لا تعرفه المرأة أن تحليها بالثقة بالنفس، بمثابة سحر لا يقاوم تلقيه على الرجل فتجذبه إليها فورا.



4- “الشجاعة المميزة”

يجب علينا أولا أن نعرف الشجاعة، حتى لا يختلط علينا الأمر، فهي الإقدام على فعل أشياء ترهب الناس، وترهبك أنت أيضا، من الطبيعي أن يتسم الأشخاص المميزون، بهذه الصفة عن الآخرين، والفتاة إذا تحلت بالشجاعة؛ فإنها بذلك تتمكن من الاستيلاء على اهتمام الرجل من دون أدنى شك