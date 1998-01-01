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قطيعة بين أحمد السقا وسليمان عيد

الخميس 08 فبراير 2018 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطيعة بين أحمد السقا وسليمان عيد



عالم الفن

كشف الفنان سليمان عيد أن النجم أحمد السقا اعتاد على عمل الكثير من المقالب به، لدرجة أنه أصبح يهرب منها

سليمان عيد روى عدد من المقالب التي دبرها السقا له، ومنها أنه أبلغه بأن الفنان أحمد رزق مريض ويحتاج لدواء بشكل عاجل، وأخبره باسم دواء غير موجود من الأساس، فأخذ يبحث في كل الصيدليات عن هذا الدواء الغير موجود من الأساس.

أما عن أكثر مقلب ضايقه من السقا قال إن الأخير طلب منه ذات مرة أن يقابله في أحد الفنادق، وعند وصوله اكتشف أنه كان على وشك اقتحام فندق به وزير خارجية إحدى الدول العربية، لكن الحراس استوقفوه بصرامة، وعندما اتصل بالسقا، طلب الأخير منه التحدث إلى مدير الفندق، وأخبره بوجود متاعب ذهنية لديه.

سليمان قال أنه غضب كثيرا من هذا المقلب، وقرر قطع علاقته بأحمد السقا، إلا أن والدة الأخير تدخلت لتصلح الأمر بينهما، وأكد أنه يعلم أن تصرفات السقا معه نابعة من حبه له.

#قطيعة #احمد السقا #سليمان عيد

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