قطيعة بين أحمد السقا وسليمان عيد

عالم الفن

كشف الفنان سليمان عيد أن النجم أحمد السقا اعتاد على عمل الكثير من المقالب به، لدرجة أنه أصبح يهرب منها

سليمان عيد روى عدد من المقالب التي دبرها السقا له، ومنها أنه أبلغه بأن الفنان أحمد رزق مريض ويحتاج لدواء بشكل عاجل، وأخبره باسم دواء غير موجود من الأساس، فأخذ يبحث في كل الصيدليات عن هذا الدواء الغير موجود من الأساس.

أما عن أكثر مقلب ضايقه من السقا قال إن الأخير طلب منه ذات مرة أن يقابله في أحد الفنادق، وعند وصوله اكتشف أنه كان على وشك اقتحام فندق به وزير خارجية إحدى الدول العربية، لكن الحراس استوقفوه بصرامة، وعندما اتصل بالسقا، طلب الأخير منه التحدث إلى مدير الفندق، وأخبره بوجود متاعب ذهنية لديه.

سليمان قال أنه غضب كثيرا من هذا المقلب، وقرر قطع علاقته بأحمد السقا، إلا أن والدة الأخير تدخلت لتصلح الأمر بينهما، وأكد أنه يعلم أن تصرفات السقا معه نابعة من حبه له.