اسرائيل تعين أمير فيسبرود سفيرا جديدا الى الأردن

القدس المحتلة / سما /

قررت لجنة التسميات في وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، تسمية أمير فايسبرود، سفيرا جديدا لإسرائيل في العاصمة الأردنية، عمان.

ويشغل فايسبورد حاليا منصب رئيس قسم الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وكان قد اشغل في السابق منصب المتحدث باسم السفارة في عمان، وهو يتقن اللغة العربية.

وتم إغلاق السفارة في شهر يوليو/تموز 2017، بعد مقتل مواطنيْن أردنييْن اثنين برصاص حارس أمن إسرائيلي، في إحدى الشقق التابعة للسفارة في عمان في شهر يوليو/تموز الماضي.

ولكن في العشرين من الشهر الماضي أعلن الأردن وإسرائيل التوصل إلى تسوية تشمل دفع إسرائيل تعويضات لذوي القتيلين الأردنيين والتعهد بمتابعة الإجراءات القانونية ضد حارس الأمن الإسرائيلي.