"أم بي سي" تردّ على اتهام نوال الكويتية بعدم المهنية

عالم الفن

ردّت مجموعة قنوات «أم بي سي» بشخص مازن حايك على الفنانة الكويتية نوال التي اتّهمت المحطة بعدم المهنّية.



ورأى حايك أنّ اتهام نوال للمحطة ليس في محلّه، نافيّاً في الوقت عينه ما سمّاه ادعاءات نوال بشأن الاستغناء عنها في لجنة تحكيم برنامج «ذا فويس» في موسمه الرابع لأنّ المحطة أخبرتها بعدم تواجدها في اللجنة والإبقاء على المطربة الإماراتية أحلام لأسباب تعاقدية ومالية ومهنية.



وأكدّ أنّ تعاقد «أم بي سي» مع نوال لم يكن مبرماً ونهائياً، ولكنّه كان مجرد مسّودة، وكشف أنه تمّ الانتهاء من تصوير الموسم الرابع من «ذا فويس» منذ فترة مع أحلام.

وأوضح حايك أن القناة أخبرت نوال بإستعدادها للتعاون معها في برامجها الأخرى لاكتشاف المواهب، لافتاً إلى أنها تمتلك حقوق إنتاج ثلاثة مواسم أخرى من «ذا فويس»، وأن يدها ممدودة لها وأنها تحبها وتقدّرها.