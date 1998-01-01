جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

"أم بي سي" تردّ على اتهام نوال الكويتية بعدم المهنية

الخميس 08 فبراير 2018 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أم بي سي" تردّ على اتهام نوال الكويتية بعدم المهنية



عالم الفن

ردّت مجموعة قنوات «أم بي سي» بشخص مازن حايك على الفنانة الكويتية نوال التي اتّهمت المحطة بعدم المهنّية.


ورأى حايك أنّ اتهام نوال للمحطة ليس في محلّه، نافيّاً في الوقت عينه ما سمّاه ادعاءات نوال بشأن الاستغناء عنها في لجنة تحكيم برنامج «ذا فويس» في موسمه الرابع لأنّ المحطة أخبرتها بعدم تواجدها في اللجنة والإبقاء على المطربة الإماراتية أحلام لأسباب تعاقدية ومالية ومهنية.


وأكدّ أنّ تعاقد «أم بي سي» مع نوال لم يكن مبرماً ونهائياً، ولكنّه كان مجرد مسّودة، وكشف أنه تمّ الانتهاء من تصوير الموسم الرابع من «ذا فويس» منذ فترة مع أحلام.
وأوضح حايك أن القناة أخبرت نوال بإستعدادها للتعاون معها في برامجها الأخرى لاكتشاف المواهب، لافتاً إلى أنها تمتلك حقوق إنتاج ثلاثة مواسم أخرى من «ذا فويس»، وأن يدها ممدودة لها وأنها تحبها وتقدّرها.

#أم بي سي #نوال الكويتية

أخبار ذات صلة

نوال الكويتية: سجدة محمد عساف في "أراب آبدول" أبكتني

أحلام

أزاحت "نوال الكويتية" وعادت منتصرةً.. أحلام تتصدر برنامج The Voice من جديد

نوال الزغبي

طليق نوال الزغبي يُهاجمها بكلامٍ جارح وهي تردّ بقوة!

نوال

نوال الكويتية تكشف سبب قبولها مكان أحلام

مفاجآت مثيرة في اتهام طليق فنانة شهيرة بـ"الشذوذ"

الشاعر الفلسطيني فياض

فعاليات ثقافية فلسطينية وعربية تطالب السعودية بعدم اعدام الشاعر الفلسطيني "فياض"

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة.. مصر تسمح بدخول الأسمنت والبضائع لغزة عبر بوابة صلاح الدين

تأهب لافت وغير مسبوق بسيناء.. انتشار للقوات الأمنية واستعدادات طبية

فيديو- قيادي فتحاوي يغضب محلل اسرائيلي بدفاعه عن حماس

القسام : السلطة قدمت "طرف الخيط" عن خلية نابلس

أبو مرزوق : الخط الزائل لن يكون حائلاً أمام أهالي غزة

قطع رأسها أولاً ومن ثم اغتصبها ! اعترافات قاتل " الأردنية" التي وُجدت جثتها في حقيبتين بأميركا

للمبشرين بالحرب على غزة

الأخبار الرئيسية

متظاهرون قبالة ايرز

المئات يتظاهرون قبالة معبر "ايرز" رفضا لـ" خنق " غزة

الاستيعاب مقابل التمكين.. الحمدلله: استيعاب موظفي غزة ضمن الموازنة المالية الجديدة

خلية منفذي تفجير صيدا

صور: كشف الهويات الكاملة لمنفّذي تفجير صيدا من لبنانيين و إسرائيليين

القسام - ارشيفية

مصدر : حماس تعلن النفير بغزة وتخلي معسكرات "القسام"

سيناء - ارشيف

تأهب لافت وغير مسبوق بسيناء.. انتشار للقوات الأمنية واستعدادات طبية

الاتصالات الفلسطينية