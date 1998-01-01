﻿بدء تصوير مسلسل "الهيبة" بمشاركة نيكول سابا

عالم الفن

باشر فريق عمل مسلسل «الهيبة» من انتاج شركة «الصبّاح للاعلام» الذي حققّ شهرة واسعة ونجاحاً باهراً في العالم العربي عمليات التصوير في لبنان تحت اشراف المخرج سامر البرقاوي تمهيداً لعرضه في السباق الرمضاني المقبل.



وخلافاً لكّل التوقعّات التي سمتّه «الهيبة2 » فانّ العمل الذي سيعود بجزئه الثاني سيكون اسماً على مسمّى إذ حمل عنوان «الهيبة …العودة» بناء لما كشفه المنتج صادق الصبّاح في تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أعلن فيها البدء بتصوير مُسلسل «الهيبة – العودة»، مُتمنّياً التوفيق لفريق العمل.

وخصّ الصباح النجمة نيكول سابا التي انضمتّ إلى العمل بجزئه الثاني بالترحيب قائلاً: «بحبّ رحّب بالنجمة العربيّة العزيزة نيكول سابا بأسرة العمل، نجمة كبيرة بتليق بالعمل المُنتظر».



وقد انضمّ إلى نجوم أسرة العمل تيم حسن والممثلة القديرة منى واصف واويس مخللاتي كلّ من نيكول سابا والفنانان القديران عبد المجيد مجذوب وأحمد الزين ونقولا دانيال وفاليري أبو شقرا، كما سيبقى ضمن فريق العمل الممثل عبده شاهين الذي خطف الانظار في ادائه المميّز بدور شاهين ابن عمّ جبل، والذي قتل في ختام الجزء الأول على يد ابن عمه شيخ الجبل النجم السوري ​تيم حسن​، وعودة شاهين ستكون مبّررة لأنّ أحداث الجزء الثاني ستتناول الحقبة السابقة لوصول «عليا» والتي جسّدت دورها النجمة نادين نجيم التي انسحبت من العمل في جزئه الثاني الذي هو قصة هوزان عكو وكتابة باسم سلكا.



هذا وتجدر الاشارة إلى أنّ نجيم التي احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها نقلت امس إلى المستشفى اثر تعّرضها لعارض صحيّ وقد نشرت صورة لها وهي داخل المستشفى وتضع على وجهها جهاز التنّفس.



وطمأنت جمهورها إلى حالتها الصحية وشكرت كلّ من اتصل بها للاطمئنان عليها عبر تغريدة أعلنت فيها ما يلي: «شكرًا لكلّ حدا اتطمأن عليّ اعذروني ما رح فيّ أرد على الكل، بس محبتكم عطتني قوة وفرح وأنا لأول مرة بشاركم تعبي ووجعي بس حسّيت أني بحاجة لكم حدي».