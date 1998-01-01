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"العليا" الإسرائيلية ترفض استئناف قتلة الطفل أبو خضير

الخميس 08 فبراير 2018 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"العليا" الإسرائيلية ترفض استئناف قتلة الطفل أبو خضير



القدس المحتلة / سما /

 رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، الاستئناف الذي تقدم به فريق الدفاع عن قتلة الشهيد الطفل محمد أبو خضير في يوليو/ تموز من عام 2014 في بلدة شعفاط شمالي القدس المحتلة.

وبحسب (القناة العبرية السابعة) فإن القضاة رفضوا الموافقة على الاستئناف المتعلق بتخفيف الأحكام الصادرة بحق القتلة الثلاثة، كما شددت على ضرورة بقاء الحكم المؤبد بحق القاتل الرئيسي "حاييم بن دافيد".

وأصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس في مايو/ أيار 2016 حكما بالسجن المؤبد و20 سنة إضافية بحق المتهم بن دافيد، وتعويض عائلة الشهيد أبو خضير بمبلغ 150 ألف شيكل، فيما حكمت على المستوطن الثاني بالسجن المؤبد بالإضافة إلى ثلاث سنوات إضافية بالتوازي وغرامة مالية بقيمة 30000 شيكل، وإدانة الثالث بالسجن 21 سنة وغرامة مالية بقيمة 30000 شيكل.

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