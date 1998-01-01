5 علامات تكشف درجة نضج المرأة

وكالات / سما /

تعتمد العلاقة الزوجية الناجحة بين الزوجين على التفاهم ، لذا يجب أن يكون طرفا هذه العلاقة على قدر كبير من الـ”نضج”؛ حتى يتمكنا من إدارة دفة العلاقة بنجاح.

ولأن المرأة تغلب علي تصرفاتها سيطرة العاطفة والمشاعر، في الكثير من الأحيان، لذلك فهى اكثر عرضة للوقوع في فخ التصرفات التي تفتقر للنضج، فتتفاقم الكثير من المشكلات مع شريك حياتها.



ويجب على الرجل أن يتعرف على صفات المرأة الناضجة قبل اختيار شريكة حياته وهي كما أوردها موقع “فاميلي شير” الإلكتروني كما يلي.



الإستعداد للتضحية

تتطلب العلاقة الزوجية الجهد والوقت والحب والتضحية، والمرأة الناضجة تكون على استعداد لتقديم التضحيات؛ من أجل شريك حياتها، وتتخلى عن بعض الأمور التي تمثل أهمية لها في سبيل إنجاح علاقتها الزوجية.