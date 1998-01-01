جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. هو وهي

5 علامات تكشف درجة نضج المرأة

الخميس 08 فبراير 2018 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 علامات تكشف درجة نضج المرأة



وكالات / سما /

تعتمد العلاقة الزوجية الناجحة  بين الزوجين على التفاهم ، لذا يجب أن يكون طرفا هذه العلاقة على قدر كبير من الـ”نضج”؛ حتى يتمكنا من إدارة دفة العلاقة بنجاح.
ولأن المرأة تغلب علي تصرفاتها  سيطرة العاطفة والمشاعر، في الكثير من الأحيان،  لذلك فهى اكثر عرضة للوقوع   في فخ التصرفات التي تفتقر للنضج، فتتفاقم الكثير من المشكلات مع شريك حياتها.


ويجب على الرجل أن يتعرف على صفات المرأة الناضجة قبل اختيار شريكة حياته وهي كما أوردها موقع “فاميلي شير” الإلكتروني كما يلي.


الإستعداد للتضحية
تتطلب العلاقة الزوجية الجهد والوقت والحب والتضحية، والمرأة الناضجة تكون على استعداد لتقديم التضحيات؛ من أجل شريك حياتها، وتتخلى عن بعض الأمور التي تمثل أهمية لها في سبيل إنجاح علاقتها الزوجية.

الشعور بالامتنان
تشعر المرأة الناضجة بالامتنان والعرفان لكل الجهود التي يبذلها الزوج؛ في سبيل تحقيق متطلباتها وسعادتها، وهو ما يدفع المرأة للتعامل معه بطريقة تشعره بقيمة ما يفعل.

عدم المبالغة في الإنفاق
المرأة الناضجة تعرف جيدا كيفية الإنفاق الحكيم، وتحاول تفادي المشاكل المالية لأنها تعرف جيدا أن الأمور المالية قد تكون القشة التي تقسم ظهر علاقتها بشريك حياتها.

الاحترام
تظهر الزوجة الناضجة الاحترام والتقدير لزوجها وتحافظ على كرامته ومتطلباته ومشاعره، كما تتجنب توجيه السباب والشتائم أو الحديث عن شريك الحياة بالسوء أمام الآخرين.

إتخاذ القرارات المناسبة
تشارك المرأة الناضجة زوجها في اتخاذ القرارات المناسبة بجميع مجالات الحياة، كما تقدم النصح له إن واجهته أي مشكلة أو معضلة في عمله.

#المرأة #النضج

أخبار ذات صلة

الرجل

علامات غريبة تكشف لكِ شخصية زوجك !

دراسة حديثة تكشف سرّ الانجذاب الجنسي بين المرأة والرجل

2017-636208158292616614-261_608x403

علامات كره الزوجة لزوجها

تعاسة

علامات تدل على أن حياتك تعيسة !

حب

تعرفى على علامات حب زوجك لكِ

الحب

علامات تدل على أنك في علاقة مثالية

الأكثر قراءة اليوم

مصدر : حماس تعلن النفير بغزة وتخلي معسكرات "القسام"

تأهب لافت وغير مسبوق بسيناء.. انتشار للقوات الأمنية واستعدادات طبية

قطع رأسها أولاً ومن ثم اغتصبها ! اعترافات قاتل " الأردنية" التي وُجدت جثتها في حقيبتين بأميركا

للمبشرين بالحرب على غزة

فيسبوك يعرض صورة الشهيد جرار كصورة بروفايل

طفلة فلسطينية "تهدد أمن إسرائيل".. تقرير سري يحذر من خطورة أصغر صحفية في العالم"

نايف حواتمة يجتمع مع نصر الله لست ساعات متواصلة .. على ماذا اتفقا ؟

الأخبار الرئيسية

بيير كرينبول- ارشيف

مفوض "الأونروا": العالم لنْ يَتحمل مُعاناة لاجئي فلسطين ومُعاناتهم هي الأكبر في التاريخ

رئيس المكتب الإعلامي لمنصة الأستانة

سوريا: خطوة الاولى من نوعها.. رئيس المكتب الإعلامي لمنصة الأستانة يزور إسرائيل (صور)

الاستيعاب مقابل التمكين.. الحمدلله: استيعاب موظفي غزة ضمن الموازنة المالية الجديدة

خلية منفذي تفجير صيدا

صور: كشف الهويات الكاملة لمنفّذي تفجير صيدا من لبنانيين و إسرائيليين

القسام - ارشيفية

مصدر : حماس تعلن النفير بغزة وتخلي معسكرات "القسام"

الاتصالات الفلسطينية