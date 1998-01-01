5 علامات تكشف درجة نضج المرأة

تعتمد العلاقة الزوجية الناجحة بين الزوجين على التفاهم ، لذا يجب أن يكون طرفا هذه العلاقة على قدر كبير من الـ”نضج”؛ حتى يتمكنا من إدارة دفة العلاقة بنجاح.
ولأن المرأة تغلب علي تصرفاتها سيطرة العاطفة والمشاعر، في الكثير من الأحيان، لذلك فهى اكثر عرضة للوقوع في فخ التصرفات التي تفتقر للنضج، فتتفاقم الكثير من المشكلات مع شريك حياتها.
ويجب على الرجل أن يتعرف على صفات المرأة الناضجة قبل اختيار شريكة حياته وهي كما أوردها موقع “فاميلي شير” الإلكتروني كما يلي.
الإستعداد للتضحية
تتطلب العلاقة الزوجية الجهد والوقت والحب والتضحية، والمرأة الناضجة تكون على استعداد لتقديم التضحيات؛ من أجل شريك حياتها، وتتخلى عن بعض الأمور التي تمثل أهمية لها في سبيل إنجاح علاقتها الزوجية.
الشعور بالامتنان
تشعر المرأة الناضجة بالامتنان والعرفان لكل الجهود التي يبذلها الزوج؛ في سبيل تحقيق متطلباتها وسعادتها، وهو ما يدفع المرأة للتعامل معه بطريقة تشعره بقيمة ما يفعل.
عدم المبالغة في الإنفاق
المرأة الناضجة تعرف جيدا كيفية الإنفاق الحكيم، وتحاول تفادي المشاكل المالية لأنها تعرف جيدا أن الأمور المالية قد تكون القشة التي تقسم ظهر علاقتها بشريك حياتها.
الاحترام
تظهر الزوجة الناضجة الاحترام والتقدير لزوجها وتحافظ على كرامته ومتطلباته ومشاعره، كما تتجنب توجيه السباب والشتائم أو الحديث عن شريك الحياة بالسوء أمام الآخرين.
إتخاذ القرارات المناسبة
تشارك المرأة الناضجة زوجها في اتخاذ القرارات المناسبة بجميع مجالات الحياة، كما تقدم النصح له إن واجهته أي مشكلة أو معضلة في عمله.