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مواصفات يجب الاهتمام بها عند اقتناء لاب توب للألعاب

الخميس 08 فبراير 2018 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواصفات يجب الاهتمام بها عند اقتناء لاب توب للألعاب



وكالات / سما /

هناك الكثير من أجهزة لاب توب الألعاب المتاحة فى السوق هذه الفترة، وتتنافس الشركات المختلفة فى تزويد أجهزتها بمجموعة من المواصفات الداخلية القوية، وتصميم مميز لجذب المستخدمين المحبين لألعاب الفيديو المختلفة، ولكن عند الشراء جهاز لاب توب مخصص للألعاب يجب التركيز على بعض المزايا الهامة التى نرصدها فيما يلى، وفقا لما نشره موقع pcgamer.

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الشاشة

يجب تحديد أى نوع من الشاشات التى ستكون مناسبة لاستخدامك ودقتها، وينصح الموقع بالابتعاد عن الشاشات الـ 4kعند شراء لاب توب للألعاب والتوجه إلى الشاشات عالية الدقة الأخرى، بالإضافة إلى التركيز على مزايا مثل higher refresh rate.

- كارت الجرافيك

من أهم الأشياء التى يجب الحرص على اختيارها بدقة عند شراء لاب توب للألعاب، وينصح باختيار كارت "جرافيك" من نوعية GeForce GTX 1070 وهو متوسط ويقدم عدد واسع من المزايا وأداء متوازن.

- RAM

يجب أن تحرص على شراء لاب توب مع 8 جيجابايت "رام" أو أعلى، خاصة إذا كنت تستخدم متصفح Google Chromeبشكل كبير عليك اختيارجهاز لاب توب مع 16 جيجابايت "رام"، بالإضافة إلى ضبطها لتعمل مع dual-channel mode.

#مواصفات

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