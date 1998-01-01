جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

شاب يخسر نصف مليون دولار جراء عملة "بيتكوين"

الخميس 08 فبراير 2018 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاب يخسر نصف مليون دولار جراء عملة "بيتكوين"



غرائب و عجائب

خسر رجل يستثمر أمواله في "بيتكوين" نحو 440 ألف دولار أميركي، وذلك إثر التقلبات العنيفة التي شهدتها الأسواق المالية وهبطت إثرها العملة الافتراضية إلى ما دون 6 آلاف دولار.

وأوضح الرجل ويدعى أليكس، متحدثا إلى "سكاي نيوز" دون التعريف بكامل هويته، أنه تابع بحسرة هبوط قيمة تداولاته في العملة الافتراضية من 600 ألف دولار إلى 160 ألف دولار فقط منذ أعياد الكريسماس.

إلا أنه أشار إلى ثقته في عودة "بيتكوين" إلى الصعود بقوة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال أليكس إنه "بدأ الاستثمار في بيتكوين في سبتمبر 2017 بمبلغ 41 ألف دولار وأن هذا المبلغ تضاعف بفعل مضاربات العملة إلى 600 ألف دولار حتى هبط إلى 160 ألفا في هذه الأثناء".

يذكر أن عملة البيتكوين الرقمية تراجعت، الثلاثاء، إلى ما دون 6 آلاف دولار أميركي في أحدث حلقة من مسلسل خسائر كبرى العملات الرقمية.

وتقدر الخسارة الأخيرة بنحو 13 بالمئة عن قيمتها، بعد أن كانت العملة المشفرة الأشهر في العالم خسرت، الاثنين، 10 بالمئة من قيمتها.

وخلال الأسابيع الأخيرة فقدت البيتكوين أكثر من 50 بالمئة من قيمتها، بعدما بلغت أعلى قيمة لها في ديسمبر الماضي، حين وصلت إلى 20 ألف دولار أميركي.

يذكر أن العملات الافتراضية، وأشهرها بيتكوين، لا تخضع لأي قواعد أو لوائح تعامل، وقد طرحت عام 2009 معتمدة على آلية إلكترونية عبر كمبيوترات مستخدميها، تسمى (BlockChain) وهو برنامج كمبيوتر مفتوح.

ولا يعرف من أطلق بيتكوين ولا من يقف وراءها، سوى أن العملات الافتراضية كانت وسيلة المعاملات على ما يسمى "الإنترنت السوداء" (Dark Web) بين عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات والدعارة والإرهابيين.

#بيتكوين #العملة #خسارة

أخبار ذات صلة

860x484

90 مليون دولار في "بروفة الجنازة" لملك تايلاند الراحل!

ثري يعرض 130 مليون دولار لمن يتزوج ابنته "الشاذة"

جامعة ترامب

جامعة "ترامب": احتيال كلفه 25 مليون دولار

thumb (2)

بيع لوحة "سلفاتور مندي" لدافنشي بـ 450 مليون دولار

860x484 (2)

فازوا بـ16 مليون دولار فاتخذوا "أفظع" قرار ممكن

الماسة

بيع "ألماسة السلام" مقابل 6.5 مليون دولار

الأكثر قراءة اليوم

مصدر : حماس تعلن النفير بغزة وتخلي معسكرات "القسام"

لأول مرة.. مصر تسمح بدخول الأسمنت والبضائع لغزة عبر بوابة صلاح الدين

تأهب لافت وغير مسبوق بسيناء.. انتشار للقوات الأمنية واستعدادات طبية

القسام : السلطة قدمت "طرف الخيط" عن خلية نابلس

قطع رأسها أولاً ومن ثم اغتصبها ! اعترافات قاتل " الأردنية" التي وُجدت جثتها في حقيبتين بأميركا

للمبشرين بالحرب على غزة

فيسبوك يعرض صورة الشهيد جرار كصورة بروفايل

الأخبار الرئيسية

بيير كرينبول- ارشيف

مفوض "الأونروا": العالم لنْ يَتحمل مُعاناة لاجئي فلسطين ومُعاناتهم هي الأكبر في التاريخ

رئيس المكتب الإعلامي لمنصة الأستانة

سوريا: خطوة الاولى من نوعها.. رئيس المكتب الإعلامي لمنصة الأستانة يزور إسرائيل (صور)

الاستيعاب مقابل التمكين.. الحمدلله: استيعاب موظفي غزة ضمن الموازنة المالية الجديدة

خلية منفذي تفجير صيدا

صور: كشف الهويات الكاملة لمنفّذي تفجير صيدا من لبنانيين و إسرائيليين

القسام - ارشيفية

مصدر : حماس تعلن النفير بغزة وتخلي معسكرات "القسام"

الاتصالات الفلسطينية