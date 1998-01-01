جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

شباب دورا و وادي النيص يستهلان الجولة الـ14 في المحترفين

الخميس 08 فبراير 2018 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شباب دورا و وادي النيص يستهلان الجولة الـ14 في المحترفين



رام الله / سما /

تفتتح اليوم الخميس، لقاءات الجولة الرابعة عشرة من دوري الوطنية موبايل للمحترفين.

وتقام، اليوم مباراة واحدة، تجمع بين ترجي وادي النيص عاشر الترتيب بـ 13 نقطة، وضيفه شباب دورا الحادي عشر وقبل الأخير بـ 9 نقاط، في مباراة مفصلية لكلا الفريقين.

وتقام الجمعة 3 لقاءات، أبرزها قمة المتصدر نادي شباب الخليل بـ 28 نقطة، مع ضيفه مؤسسة البيرة السابع بـ 17 نقطة، الشباب قدّم بداية جيدة للغاية في إياب الدوري من خلال انتصارين متتاليين على الخضر 2-0، وعلى شباب دورا 4-1، بينما حقق البيرة ريمونتادا مهمة بالتعادل أمام السموع 3-3، بعد أن كان خاسرًا بثلاثية نظيفة.

كما يحل نادي جبل المكبر ثالث الترتيب بـ 25 نقطة، ضيفًا على السموع الثامن بـ 16 نقطة، وهذه المباراة بالغة الأهمية لكلا الفريقين، كما يحل نادي هلال القدس رابع الترتيب بـ 22 نقطة ضيفًا على الخضر متذيل الترتيب بـ 3 نقاط، وتبدو المباراة فرصة لفريق العاصمة نادي الهلال لاستعادة انتصاراته.

وتختتم لقاءات الأسبوع، يوم السبت المقبل، بمبارتين، حيث يستضيف أهلي الخليل ثاني الترتيب بـ 25 نقطة مع ضيفه ثقافي طولكرم سادس الترتيب بـ 17 نقطة، وهي مباراة يبحث خلالها الأهلاوية عن متابعة بدايتهم الطيبة والقوية بتحقيق الانتصار الثالث، خاصة أن الفريق يملك أقوى خط هجوم في الدوري، ولديه هداف الدوري خلدون الحلمان.

كما يستضيف مركز بلاطة خامس الترتيب بـ 17 نقطة، ضيفه شباب الظاهرية تاسع الترتيب بـ 14 نقطة، كلا الفريقان سقط في الجولة الماضية، ففريق بلاطة خسر أمام جبل المكبر 3-1، والظاهرية سقط بثلاثية أمام الأهلي 3-0.

#وادي النيص #شباب دورا #دوري المحترفين

أخبار ذات صلة

860x484 (2)

هلال القدس يبدأ المحترفين بتعادل مع وادي النيص

860x484 (1)

أهلي الخليل يجتاز وادي النيص برباعية في المحترفين

860x484 (1)

فيديو.. البيرة يقفز لوصافة دوري المحترفين بعد تجاوز وادي النيص

thumb (1)

فوز غالي لترجي النيص على شباب دورا

860x484

شباب الخليل يواجه دورا في دوري المحترفين

860x484

تعادل سلبي بين الخضر و وادي النيص

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة.. مصر تسمح بدخول الأسمنت والبضائع لغزة عبر بوابة صلاح الدين

تأهب لافت وغير مسبوق بسيناء.. انتشار للقوات الأمنية واستعدادات طبية

فيديو- قيادي فتحاوي يغضب محلل اسرائيلي بدفاعه عن حماس

القسام : السلطة قدمت "طرف الخيط" عن خلية نابلس

أبو مرزوق : الخط الزائل لن يكون حائلاً أمام أهالي غزة

قطع رأسها أولاً ومن ثم اغتصبها ! اعترافات قاتل " الأردنية" التي وُجدت جثتها في حقيبتين بأميركا

للمبشرين بالحرب على غزة

الأخبار الرئيسية

متظاهرون قبالة ايرز

المئات يتظاهرون قبالة معبر "ايرز" رفضا لـ" خنق " غزة

الاستيعاب مقابل التمكين.. الحمدلله: استيعاب موظفي غزة ضمن الموازنة المالية الجديدة

خلية منفذي تفجير صيدا

صور: كشف الهويات الكاملة لمنفّذي تفجير صيدا من لبنانيين و إسرائيليين

القسام - ارشيفية

مصدر : حماس تعلن النفير بغزة وتخلي معسكرات "القسام"

سيناء - ارشيف

تأهب لافت وغير مسبوق بسيناء.. انتشار للقوات الأمنية واستعدادات طبية

الاتصالات الفلسطينية