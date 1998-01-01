شباب دورا و وادي النيص يستهلان الجولة الـ14 في المحترفين

رام الله / سما /

تفتتح اليوم الخميس، لقاءات الجولة الرابعة عشرة من دوري الوطنية موبايل للمحترفين.

وتقام، اليوم مباراة واحدة، تجمع بين ترجي وادي النيص عاشر الترتيب بـ 13 نقطة، وضيفه شباب دورا الحادي عشر وقبل الأخير بـ 9 نقاط، في مباراة مفصلية لكلا الفريقين.

وتقام الجمعة 3 لقاءات، أبرزها قمة المتصدر نادي شباب الخليل بـ 28 نقطة، مع ضيفه مؤسسة البيرة السابع بـ 17 نقطة، الشباب قدّم بداية جيدة للغاية في إياب الدوري من خلال انتصارين متتاليين على الخضر 2-0، وعلى شباب دورا 4-1، بينما حقق البيرة ريمونتادا مهمة بالتعادل أمام السموع 3-3، بعد أن كان خاسرًا بثلاثية نظيفة.

كما يحل نادي جبل المكبر ثالث الترتيب بـ 25 نقطة، ضيفًا على السموع الثامن بـ 16 نقطة، وهذه المباراة بالغة الأهمية لكلا الفريقين، كما يحل نادي هلال القدس رابع الترتيب بـ 22 نقطة ضيفًا على الخضر متذيل الترتيب بـ 3 نقاط، وتبدو المباراة فرصة لفريق العاصمة نادي الهلال لاستعادة انتصاراته.

وتختتم لقاءات الأسبوع، يوم السبت المقبل، بمبارتين، حيث يستضيف أهلي الخليل ثاني الترتيب بـ 25 نقطة مع ضيفه ثقافي طولكرم سادس الترتيب بـ 17 نقطة، وهي مباراة يبحث خلالها الأهلاوية عن متابعة بدايتهم الطيبة والقوية بتحقيق الانتصار الثالث، خاصة أن الفريق يملك أقوى خط هجوم في الدوري، ولديه هداف الدوري خلدون الحلمان.

كما يستضيف مركز بلاطة خامس الترتيب بـ 17 نقطة، ضيفه شباب الظاهرية تاسع الترتيب بـ 14 نقطة، كلا الفريقان سقط في الجولة الماضية، ففريق بلاطة خسر أمام جبل المكبر 3-1، والظاهرية سقط بثلاثية أمام الأهلي 3-0.