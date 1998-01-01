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سلوك محرز يدفع جوارديولا للاستغناء عن فكرة ضمه في الصيف

الخميس 08 فبراير 2018 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلوك محرز يدفع جوارديولا للاستغناء عن فكرة ضمه في الصيف



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة مانشستر سيتي تفكر في الاستغناء عن فكرة التعاقد مع الجزائري رياض محرز فيسوق الانتقالات الصيفية القادمة بسبب سلوكه الأخير مع ناديه ليستر سيتي.

ويعتبر رياض محرز ابن الـ26 عام أحد أفضل لاعبي ليستر سيتي في السنوات الأخيرة، ومن أسباب تتويج الثعالب بلقب الدوري الإنجليزي قبل موسمين من الآن.

وكان رياض محرز قد قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لفريق مانشستر سيتي خلال الميركاتو الشتوي السابق، وعرضت إدارة السيتي مبلغ 65 مليون استرليني لضم اللاعب لتعويض غياب الألماني ليروي ساني المصاب، ولكن إدارة ليستر رفضت العرض، وطلبت مبلغ 95 مليون استرليني كي تترك اللاعب يرحل.

وفشلت المفاوضات بين الناديين مما دفع رياض محرز لإعلان العصيان على ليستر سيتي، وحتى الآن لم يتدرب مع الفريق بشكل منتظم مما جعله خارج حسابات الثعالب في اللقاءات الماضية.

وذكرت صحيفة “الدايلي ميرور” الإنجليزية أن سلوك رياض محرز الأخير الغير احترافي مع ليستر سيتي دفع إدارة مانشستر سيتي، والمدرب الإسباني بيب جوارديولا إلى التفكير في عدم التعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل.

 

وأشارت الصحيفة أن بيب جوارديولا نفسه مستاء من تصرف رياض محرز مع إدارة الثعالب، ولا يفضل التعاقد مع اللاعب في الصيف، وسيبحث عن لاعب آخر.

الجدير بالذكر أن رياض محرز قد شارك مع ليستر سيتي هذا الموسم في 27 لقاء، أحرز من خلالهم 9 أهداف.

#رياض محرز

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