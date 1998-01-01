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نجوم ريال مدريد يهملون مطالب زيدان بإظهار ردة فعل سريعة

الخميس 08 فبراير 2018 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجوم ريال مدريد يهملون مطالب زيدان بإظهار ردة فعل سريعة



وكالات / سما /

يواجه زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني عائقاً كبيراً في عملية تحفيز لاعبيه للقتال والتحلي بالمسؤولية على أرض الملعب والتضحية من أجل تحقيق الانتصارات.

صحيفة ماركا الإسبانية وضحت في تقاريرها بأن زيدان يطالب لاعبيه بتقدم ردة الفعل المطلوبة للعودة إلى قمة مستواهم، وذلك بعد أن اعتاد دعمهم  طوال الموسم أمام وسائل الإعلام عند الهزيمة قبل الانتصار.

زيدان تحدث مع لاعبي ريال مدريد وطلب منهم اتباع القائد سيرجيو راموس وأن يتحلى الجميع بالمسؤولية وذلك بعد أن لمس افتقارهم للرغبة في القتال والتضحية رغم كل ما فعله من أجلهم، ورغم مساندته لهم في جميع الأوقات.

لكن مطالب زيدان لم تلقى آذاناً صاغية لدى اللاعبين، حيث أتى التعادل مع ليفانتي المتواضع وفي الدقائق الأخيرة وبعد سلسلة من الأخطاء خلال المباراة، وهو شيء أثار استياء وإحباط المدرب الفرنسي.

ماركا كشفت في تقريرها عن عدم وجود أي تفسير منطقي لدى زيدان ومن حوله لما يحدث مع الفريق الذي يرفض الاستجابة لكل عمليات التحفيز للعودة إلى المسار الصحيح، وذلك بعد أن تسيدوا إسبانيا وأوروبا خلال العامين المنصرمين.

#ريال مدريد #لاعبين

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