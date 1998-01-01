فالفيردي: مينا جاهز لمباراة فالنسيا وعودة ديمبيلي تقترب

وكالات / سما /

ظهر مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي في مؤتمرٍ صحفي لتقديم مباراة فريقه أمام فالنسيا مساء الخميس على ملعب ميستايا، ضمن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وعن خيارات برشلونة في قلب الدفاع في ظل غياب بيكيه للإصابة قال فالفيردي “في قلب الدفاع لدينا ياري مينا، ويمكن لِـ بوسكيتس أو دينيه أيضاً المشاركة، هناك عدة خيارات، لكن لم أقرر بعد الثنائي الذي سيبدأ مباراة الغد”.

وأضاف فالفيردي عن ياري مينا قائلاً “ياري مينا يتدرب بشكلٍ جيد وهو جاهز لخوض مباراته، رأيته في مقاطع الفيديو ثم رأيته في التدريبات لكن لم أشاهده بعد في مباراة رسمية بِـ إسبانيا، سنرى ما إذا كان سيلعب غداً أم لا”.

وعن جيرارد بيكيه قال فالفيردي “بيكيه شعر ببعض الانزعاجات مع نهاية مباراة إسبانيول الماضية، لكنه ليس مستبعداً من مباراة الغد، سنقرر بعد اختبارات اليوم، سأرى حالته في التدريبات ثم سأقرر”.

كما تحدث عن موعد عودة الفرنسي عثمان ديمبيلي قائلاً “ديمبيلي يتحسن بشكلٍ جيد، هو يعمل في هدوء وموعد عودته إلى الملاعب يقترب، لا أعتقد أنه سيكون جاهزاً مع نهاية الأسبوع، لكن بشكلٍ كبير سيعود إلى لائحة الفريق في الأسبوع المقبل”.