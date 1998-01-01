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"أندير هيريرا" مهدد بالسجن 4 سنوات

الخميس 08 فبراير 2018 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أندير هيريرا" مهدد بالسجن 4 سنوات



وكالات / سما /

أصبح الإسباني أندير هيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد، مهددا بالسجن مدة تتراوح من 6 أشهر إلى 4 سنوات، بعد اتهامه بالتورط في التلاعب بنتيجة مباراة لفريقه الأسبق ريال سرقسطة ضد ليفانتي، في مايو 2011، لإنقاذ فريقه من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وترجع القضية في الأساس إلى تخصيص إدارة ريال سرقسطة مبلغ 120 ألف يورو للاعبيها في حالة الفوز على ليفانتي بالجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، إلا أن المكافآت لم تصل إلى لاعبي الفريق بعد الفوز (2-1)، وتم تحويلها إلى لاعبي فريق ليفانتي.

وفتحت المحكمة الإقليمية في "فالنسيا" تحقيقا في 25 يناير الماضي، للتعرف على حقيقة البلاغ الذي تقدمت به النيابة العامة ورابطة المحترفين ونادي ديبورتيفو لاكورونيا، بشأن تلاعب فريقي ريال سرقسطة وليفانتي بنتيجة مباراتهما بالجولة الأخيرة في موسم 2010-2011 من "الليغا"، والتي تسببت في هبوط لاكورونيا إلى دوري الدرجة الثانية بدلا من سرقسطة، وفقا لتقارير إسبانية أبرزتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية.

وذكرت التقارير أن القضية المذكورة متهم فيها 36 لاعبا، أبرزهم هيريرا الذي كان يلعب في ريال سرقسطة خلال تلك المباراة قبل الانتقال إلى أتلتيك بيلباو في صيف 2011، ومنه إلى مانشستر يونايتد في 2014، وكذلك غابي قائد أتلتيكو مدريد، الذي كان يلعب لريال سرقسطة في تلك المباراة أيضا، قبل الانتقال إلى "الروخي بلانكوس" في 2011 أيضا.

وأشارت التقارير إلى أن المتهمين في تلك القضية يواجهون خطر السجن فترة تتراوح من 6 أشهر إلى 4 سنوات، في حالة ثبوت تورطهم فيها.

#أندير هيريرا #السجن

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