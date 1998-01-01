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القسام : السلطة قدمت "طرف الخيط" عن خلية نابلس

الأربعاء 07 فبراير 2018 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام : السلطة قدمت "طرف الخيط" عن خلية نابلس



وكالات

أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، قدمت "طرف خيط" لسلطات الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى الشهيد أحمد نصر جرار في الضفة الغربية المحتلة على حد قولها .

جاء ذلك خلال فيديو نشره الموقع الرسمي لكتائب القسام يعرض تلخيصًا لعملية الشهيد جرار الفدائية في مدينة نابلس، ورحلة مطاردته.

وبينت الكتائب أنه في التاسع من يناير المنصرم انطلق أحمد قائد الخلية القسامية لمدينة نابلس، لينفذ عملية فدائية أسفرت عن مقتل المستوطن أزرائيل شيفح قرب مستوطنة "حلفات جلعاد"، منسحبًا برفقة أفراد الخلية.

ولفتت إلى أنه بعد العملية مباشرة بدأ جيش الاحتلال وقيادته الهزيلة بإصدار التهديدات والوعيد، مشيرة إلى أن التعاون بدأ سريعًا بين قوات الاحتلال والسلطة الفلسطينية للتعرف على المنفذين، فيما "قدمت السلطة للعدو طرف الخيط".

ونوهت الكتائب في الفيديو إلى أن أحمد تيقظ لكشف السلطة طرف خيط عن العملية، وقيام قوات الاحتلال بفحص الأمر، فأعدّ جرار نفسه جيدًا للمواجهة.

وتابعت الكتائب: "لتبدأ مع المواجهة معركة إذلال لقوات الاحتلال الإسرائيلي في السابع عشر من يناير، تمكن فيها القسامي من إذلال العدو وكشف كذبه بعد تمكنه من الانسحاب بعد اقتحام مدينة جنين واستشهاد ابن عمه أحمد وإصابة عدد من جنود الاحتلال".

وأوضحت أن عمليات المطاردة والمتابعة للقسامي جرار استمرت من عيون الاحتلال والسلطة، لكنه أفلت مرة أخرى في الثالث من فبراير الجاري بعد حصار بلدة برقين.

وقالت: "أعاد الاحتلال في اليوم التالي مباشرة اقتحام بلدة برقين، لكنه فشل في اعتقال جرار ليجد نفسه خاسرًا أمام المطارد القسامي بخطوة أو أكثر".

وفي السادس من فبراير وبعد قرابة الشهر من تنفيذه العملية الفدائية "آن للبطل أن يستريح في الخلد برفقة والده بعد اشتباكه مع جيش الاحتلال الذي حاصر بلدة اليامون بحثًا عنه".

وكانت صحيفة عبرية كشفت عن أن معلومة استخباراتية قادت إلى الوصول للمطارد جرار الذي اغتالته فجر أمس، والذي لاحقته "إسرائيل" على مدار 3 أسابيع بتهمة مسؤولية خلية قتلت مستوطنًا قرب مدينة نابلس قبل شهر.

وذكرت صحيفة "يديعوت" أحرنوت" أن معلومة وصلت جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" الساعة 3:00 قبل فجر يوم الثلاثاء أوصلت الجيش الإسرائيلي إلى مكان جرار.

وقال مراسل الصحيفة يوسي يهوشاع إن معلومة الشاباك كانت تفيد بأن هناك 3 بيوت في اليامون في جنين شمالًا يعتقد أن جرار يتواجد في واحدة منها.

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