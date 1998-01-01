لأول مرة.. مصر تسمح بدخول الأسمنت والبضائع لغزة عبر بوابة صلاح الدين

وكالات

سمح الجانب المصري إدخال أسمنت وبضائع لقطاع غزة عبر بوابة صلاح الدين بعيداً عن بوابة معبر رفح البري، وذلك لأول مرة.

كما سمح بإدخال بضائع قطرية محتجزة منذ الأزمة بين البلدين إلى مقر اللجنة القطرية في قطاع غزة دون دخولها النقطة الفلسطينية.

وكانت السلطات المصرية سمحت اليوم بسفر باص و7 إسعافات عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن أول حافلة تقل مواطنين وطلاب دخلت المعبر عند الساعة الساعة " 5:00 " مساء للمعبر المصري وهي الحافلة الأولى المرجعة خلال اغلاق المعبر.

وأوضحت المصادر أن الحافلة تقل 63 مسافرا وصلت للجانب المصري وثلاث سيارات اسعاف تقل مرضى