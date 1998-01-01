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وزارة الاقتصاد: عودة 21 موظفاً من "القدامى" إلى عملهم في غزة

الأربعاء 07 فبراير 2018 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الاقتصاد: عودة 21 موظفاً من "القدامى" إلى عملهم في غزة



غزة / سما /

قررت وزيرة الاقتصاد الوطني في حكومة الوفاق الوطني عبير عودة، عودة "21" موظفاً من المحافظات الجنوبية "قطاع غزة" إلى عملهم، ووفقا لتوجيهات رئيس الحكومة رامي الحمد الله وقرارته بشأن انتظام دوام الموظفين، ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

وبحسب الكتاب الذي صدر عن الوزيرة عودة اليوم الأربعاء، أن الموظفين "القدامى" الذين طلب منهم عودة إلى عملهم في غزة،  تم افرازهم على مديرية الذهب والمعادن _ وحماية المستهلك في مكتب غزة والشمال والوسطى وخانيونس والمعابر.

وذكر الكتاب أن المادة "2" تنص على تسكين الموظفين في أماكن عملهم حسب وظيفته المخصصة له، ووفقا للهيكلية المعتمدة من مجلس الوزراء، كما تقديم المساعدة لهؤلاء وتسهيل مهمتهم للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.

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