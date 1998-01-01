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بالاسماء .. الداخلية تنشر كشف المسافرين ليوم غدٍ الخميس

الأربعاء 07 فبراير 2018 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء .. الداخلية تنشر كشف المسافرين ليوم غدٍ الخميس



غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني للمواطنين الكرام أن أولوية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الخميس ستكون للحافلات الثانية والثالثة المُرجعة من كشف اليوم الأربعاء، حيث لم يغادر منها اليوم سوى حافلة واحدة فقط، ومن ثم مغادرة باقي حافلات كشف اليوم التي لم يتم المناداة عليها.

ونوهت الوزارة إلى أن الأولوية بعد ذلك ستكون للواردة أسماؤهم في الكشف المرفق أدناه، وهم جزء من كشف اليوم الثاني من حافلة رقم 1 حتى حافلة رقم 5.

ودعت الوزارة الواردة أسماؤهم في الكشف إلى التواجد غداً في صالة أبو يوسف النجار في خانيونس، في تمام الساعة 6:00 صباحاً.

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