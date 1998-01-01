بلدية غزة تعقد أول لقاء للجنة البيئة والبنى التحتية

غزة / سما /

عقدت بلدية غزة، أولى لقاءات اللجان التخصصية لإعداد الخطة التنموية المحلية لمدينة غزة، للأعوام (2018م-2021م)، في مركز رشاد الشوا الثقافي غرب المدينة، والخاص بلجنة البيئة والبنى التحتية.

وحضر اللقاء عضوا المجلس البلدي د. أحمد أبو فول وتيسير البلتاجي، ومدير عام الهندسة والتخطيط في البلدية د. م. نهاد المغني، ومدير عام الصحة والبيئة م. عبد الرحيم أبو القمبز، ومدير عام المياه والصرف الصحي م. ماهر سالم، ومدير وحدة التعاون الدولي ومنسق إعداد الخطة محمد الحلبي.

وشارك في عضوية اللجنة مدير عام المواصلات بوزارة النقل والمواصلات م. زياد عبيد، ونائب مدير عام التخطيط في سلطة الطاقة م. محمد تايه، ومدير إدارة الصرف الصحي في سلطة المياه د. سامي حمدان، ومجموعة من الأكاديميين والمهتمين وأصحاب الاختصاص وممثلين عن وزارات وهيئات المجتمع المدني والقطاع العام والخاصة.

وأوضح الحلبي في كلمته خلال اللقاء، أن لجنة البيئة والبنى التحتية ستبحث قضايا تتعلق بخدمات البلدية والبنى التحتية كـ(الطاقة والاتصالات، الطرق والمواصلات، الصحة العامة والبيئة، المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، والنفايات).

وأطلع الحلبي الحضور على مراحل عملية إعداد الخطة وآلية العمل، والهدف من تنفيذ هذا اللقاء، لتشخيص الوضع القائم في مجال البيئة والبنى التحتية وإعداد التقرير التشخيصي تمهيدًا لوضع الرؤى والأهداف مستقبلاً، إلى جانب التعريف بأدوار المشاركين في اللجنة.

وتم خلال اللقاء فتح باب المداخلات وطرح الأسئلة والاستفسارات من الحضور والمشاركين، وتمت الإجابة عليها.

وفي نهاية اللقاء؛ تم تحديد موعد لاحق للجنة خلال الفترة القادمة، لتحديد القضايا ذات الأولوية في المجال وترتيبها، والعمل وفق الجدول الزمني الخاص بمراحل إعداد الخطة التنموية المحلية للمدينة.

وكانت بلدية غزة قد أعلنت عن انطلاق الخطة التنموية المحلية لمدينة غزة، للأعوام الأربعة القادمة 2018- 2021، في لقاء مجتمعي جماهيري بعنوان "لقاء البيت المفتوح"، في مركز رشاد الشوا الثقافي، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وإشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرار.