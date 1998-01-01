فيديو- قيادي فتحاوي يغضب محلل اسرائيلي: أفتخر بأن لدينا حماس وهم ليسوا أعدائي، أنت عدوّي

القدس المحتلة / سما /

أثارت تصريحات القيادي في حركة فتح أحمد غنيم خلال لقاء بث على تلفزيون "آي24" الإسرائيلي، حفيظة محلل إسرائيلي حينما دافع عن حماس، ووصفها بأنها مكون أساسي من النسيج الفلسطيني.



وقال غنيم إن حركة حماس جزء من التكوين السياسي والوطني الفلسطيني، مؤكدا اصطفافه إلى جانب كل حركات المقاومة والفصائل التي تقارع الاحتلال الإسرائيلي.



وقال غنيم حماس يليق بها أن تشغل أشرف المواقع إلى جانب حركة فتح لأنها حركة مقاومة واجهت الاحتلال وهزمته أكثر من مرة، كما فعلت فتح في العديد من المحطات التاريخية.

وأضاف: "نعتز ونفتخر بأن لدينا حركات مقاومة ضد الاحتلال".



التصريحات هذه أغضبت المحلل الإسرائيلي جولان برهوم، ودعته لاتهام غنيم بالدفاع عن حماس، مدعيا أن إسرائيل تطمح للشراكة والتنسيق مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.