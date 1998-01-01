الاحتلال يخطط لسرقة مخصصات الأسرى

القدس المحتلة/سما/

تناقش "اللجنة الوزارية" الإسرائيلية في الكنيست، يوم الأحد، "اقتراح قانون" تقدم به وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ينص على الاستيلاء على مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، من خلال خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب، لتحويلها إلى صندوق خاص لتعويض "ضحايا" العمليات الإسرائيليين.

وينص الاقتراح، الذي وضعته وزارة جيش الاحتلال بعنوان: "خصم رواتب المخربين"، على أن الأموال التي سيتم خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية تحول إلى صندوق يقام مستقبلا لثلاثة أهداف "إنفاذ القرارات في الدعاوى التي قدمها ضحايا العمليات ضد السلطة الفلسطينية وضد المنفذين، وإقامة مشاريع لتعزيز مكافحة الإرهاب، وتطوير بنى تحتية مدنية مثل الشوارع والإنارة وأخرى أمنية".

وبحسب اقتراح القانون الإسرائيلي، فإنه في نهاية كل عام يعرض وزير الجيش المعطيات السنوية على المجلس الوزاري المصغر، وبموجب التقرير يتم خصم مخصصات ذوي الأسرى والشهداء والجرحى من أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة جيش الاحتلال إلى أن المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للاسرى والمحررين والجرحى تصل إلى 1.2 مليار شيكل (345 مليون دولار تقريبا) سنويا.

