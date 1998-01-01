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في مجال تنفيذ "برنامج بنكي للتدريب

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع جامعة بيرزيت للتعاون المشترك

الأربعاء 07 فبراير 2018 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع جامعة بيرزيت للتعاون المشترك



رام الله /سما/

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وقع بنك فلسطين مع جامعة بيرزيت اتفاقية تعاون مشترك في مجالات تدريب طلبة كلية الأعمال والاقتصاد في الجامعة على مجموعة من النواحي التطبيقية لأنظمة وإجراءات العمل المصرفي ضمن "برنامج بنكي للتدريب" تمهيداً لالتحاق الطالب في سوق العمل. ووقع الاتفاقية كل منالسيد رشدي الغلاييني، المدير العام لبنك فلسطين، والدكتورة غريس خوري، عميد كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت، وبحصور السيدة رندة موسى، مدير إدارة الموارد البشرية ، والسيدة سامية علوانرئيس قسم التدريب في البنك، والسيدة ضحوك داودي، مدير وحدة التدريب المستمر في الجامعة يوم الأربعاء الماضي في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة بمدينة رام الله.

وتهدف الاتفاقية الموقعة الى تنفيذ برنامج تدريبي متكامل في النواحي النظرية والعملية في مجال العمل المصرفي، والإجراءات وقواعد تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، بواقع 200 ساعة تدريبية. فيما سيتم تزويد الطلبة بشهادة معتمدة من بنك فلسطين باجتياز البرنامج التدريبي، ولأول مرة سيتم اعتمادها من الجامعة كمساق تدريسي بواقع 3 ساعات للطلبة الذين اجتازوا الامتحانات المخصصة لذلك. 

من جانبه، أكيد السيد رشدي الغلاييني، مدير عام بنك فلسطين على أهمية التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية الفلسطينية لمنح الطلبة في الجامعات الفلسطينية فرصة للتعرف على الأعمال المصرفية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، حتى يكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل بعد اكتساب خبرات تطبيقية وعملية متميزة، بالإضافة الى اكسابهم خبرات في عدد من النواحي. وهو ما سيؤدي الى أن الوظيفة في سوق العمل ستكسب المؤسسة التي يعمل بها الطالب الخريج، تنفيذ المهام بسرعة وبفعالية أكبر نابعة من خبرات وتجارب سابقة. معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها جامعة بيرزيت في مجالات تعزيز مستوى الطلبة في المجالات النظرية والعملية، معرباً عن فخره للتعاون مع جامعة بيرزيت في هذا المجال.

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