جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لبنان يمنح القوى العسكرية تغطية سياسية للرد على أي اعتداء إسرائيلي" في البر والبحر

الأربعاء 07 فبراير 2018 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان يمنح القوى العسكرية تغطية سياسية للرد على أي اعتداء إسرائيلي" في البر والبحر



بيروت / وكالات /

هدد المستوى السياسي والأمني في لبنان اليوم بـ"رد عسكري" على "أي تهديد إسرائيلي للبنان في البر والبحر". وجاء في بيان لمجلس الاعلى للدفاع، إثر انتهاء اجتماعه في القصر الجمهوري، أنه "يعطي الغطاء السياسي للقوى العسكرية لمواجهة اي اعتداء إسرائيلي على الحدود في البر والبحر".

وأكد البيان "أن الجدار الإسرائيلي في حال تشييده على حدودنا يعتبر اعتداء على سيادتنا وخرقا للقرار 1701". وأعلن رفضه لـ"تصريحات ليبرمان حول البلوك 9".

وقرر المجلس "الاستمرار في التحرك على كافة المستويات الاقليمية ودولية للتصدي ولمنع اسرائيل من بناء الجدار الفاصل". وشدد على ان "إسرائيل معتدية أيضا على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كيلومترا".

ويوم أمس الثلاثاء، عقد الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس الحكومة، سعد الحريري، اجتماعًا في قصر بعبدا، للبحث في الأوضاع الداخلية والخارجية والتطورات الأخيرة التي يواجهها لبنان، لا سيما التهديدات الإسرائيلية.

وتمس التهديدات الإسرائيلية، بحسب الاجتماع، سلامة واستقرار لبنان، إذ تعتزم إسرائيل بناء جدار اسمنتي قبالة الحدود الجنوبية وفي نقاط على " الخط الازرق" يتحفظ عليها لبنان، إضافة إلى الادعاءات التي أطلقها وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان.

أخبار ذات صلة

أرشيفية

انفجار جهاز تنصت إسرائيلي في جنوب لبنان

قتيل بانفجار جهاز تنصّت إسرائيلي في جنوب لبنان

حزب الله واسرائيل - ارشيف

اكتشاف جهاز تجسس إسرائيلي متطور جنوب لبنان

بوتين يمنح السفير الروسي لقب "بطل روسيا"

النهضة : لا "دوافع سياسية" وراء منع "مورو" من التوجه إلى أمريكا

قيادي في التيار السلفي الأردني: "النصرة" و"داعش" قررتا الدخول عسكرياً إلى لبنان

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الفصائل في غزة تدرس رسميا توجيه "الانفجار" صوب الاحتلال

بالصور والفيديو: حزب الله يوجه رسالة جديدة للاحتلال: ستمس منشآتكم

استشهاد شاب وعشرات الاصابات بينها 6 خطرة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس

واشنطن بوست: من المسؤول عن حل مشكلة الكهرباء الكبيرة في غزة؟

الرئيس: نحن أصحاب القرار و مستمرون في مسيرة المصالحة أيا كانت العقبات

موقع أمني يحذر من التعاطي مع صفحات مخابراتية ناطقة بالعربية

ماذا كتب الشهيد زمارعى قبل تنفيذه عملية الطعن؟

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

أبو مرزوق : الخط الزائل لن يكون حائلاً أمام أهالي غزة

الشهيد احمد جرار

الشاباك يكشف تفاصيل جديدة : جرار وجد تعاونًا كبيرًا وتنقّل في بعض البيوت

معبر رفح -ارشيفية

بشكل مفاجئ.. مصر تفتح معبر رفح اليوم ويومي الخميس والجمعة

ليبرمان - ارشيف

خلافات بين ليبرمان وكاتس حول غزة تمنع عقد جلسة كابينت

عملية قرب نابلس

يديعوت تكشف تفاصيل جديدة و "مثيرة" حول عملية "أرائيل" الاخيرة

الاتصالات الفلسطينية