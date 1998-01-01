لبنان يمنح القوى العسكرية تغطية سياسية للرد على أي اعتداء إسرائيلي" في البر والبحر

بيروت / وكالات /

هدد المستوى السياسي والأمني في لبنان اليوم بـ"رد عسكري" على "أي تهديد إسرائيلي للبنان في البر والبحر". وجاء في بيان لمجلس الاعلى للدفاع، إثر انتهاء اجتماعه في القصر الجمهوري، أنه "يعطي الغطاء السياسي للقوى العسكرية لمواجهة اي اعتداء إسرائيلي على الحدود في البر والبحر".

وأكد البيان "أن الجدار الإسرائيلي في حال تشييده على حدودنا يعتبر اعتداء على سيادتنا وخرقا للقرار 1701". وأعلن رفضه لـ"تصريحات ليبرمان حول البلوك 9".

وقرر المجلس "الاستمرار في التحرك على كافة المستويات الاقليمية ودولية للتصدي ولمنع اسرائيل من بناء الجدار الفاصل". وشدد على ان "إسرائيل معتدية أيضا على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كيلومترا".

ويوم أمس الثلاثاء، عقد الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس الحكومة، سعد الحريري، اجتماعًا في قصر بعبدا، للبحث في الأوضاع الداخلية والخارجية والتطورات الأخيرة التي يواجهها لبنان، لا سيما التهديدات الإسرائيلية.

وتمس التهديدات الإسرائيلية، بحسب الاجتماع، سلامة واستقرار لبنان، إذ تعتزم إسرائيل بناء جدار اسمنتي قبالة الحدود الجنوبية وفي نقاط على " الخط الازرق" يتحفظ عليها لبنان، إضافة إلى الادعاءات التي أطلقها وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان.