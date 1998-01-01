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الحكم على سانشيز بالسجن بسبب التهرب الضريبي

الأربعاء 07 فبراير 2018 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم على سانشيز بالسجن بسبب التهرب الضريبي



وكالات / سما /

حكمت المحكمة الإسبانية على النجم التشيلي ومهاجم مانشستر يونايتد أليكسس سانشيز بالسجن لمدة 16 شهراً بسبب التهرب عن الضرائب بمبلغ مليون يورو خلال فترة تواجده مع برشلونة.

وأثبت سانشيز أنه مذنب بالتهرب عن الضرائب بسبب حقوق الصور بذلك المبلغ خلال عامي 2012 و2013.

وأكدت تقارير صحفية بريطانية أن اللاعب التشيلي لن يسجن إلا لفترة قصيرة بعد توصله لاتفاق من أجل تسديد الأموال المستحقة بجانب الفوائد التي وضعت عليه بسبب التهرب في العامين القادمين.

ويعتبر سانشيز أحدث نجوم كرة القدم الذين فتحت ملفاتهم الضريبية في إسبانيا خلال السنوات الماضية بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلد.

وحكم على ليونيل ميسي بالسجن لـ21 شهراً مع وقف التنفيذ في عام 2016، قبل أن يدفع غرامة مقدارها 300 ألف يورو تقريباً، وكذلك الأمر بالنسبة لزميله خافيير ماسكيرانو.

 

ويواصل نجم ريال مدريد كرستيانو رونالدو الدفاع عن نفسه أمام المحكمة بعد اتهامه بالاحتيال على الحكومة الإسبانية ومصلحة الضرائب بمبلغ 16 مليون يورو، بينما دفع زميله لوكا مودريتش مبلغ مليون يورو تقريباً لتجنب السجن لنفس السبب.

#أليكسيس سانشيز #التهرب الضريبي

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