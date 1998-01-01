العلوم والتكنولوجيا تختتم برنامجًا تدريبيـًا لدعم طلبة الثانوية العامة

خانيونس / سما /

اختتم قسم التعليم المستمر وخدمة المجتمع بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس برنامجًا تدريبية لدعم طلبة الثانوية العامة وتعزيز مهاراتهم في مبحث التكنولوجيا.

وخلال حفل الختام أكد نائب العميد للتخطيط والتطوير الأستاذ إياد الهوبي على قيام الكلية بدورها تجاه خدمة المجتمع المحلي من خلال تصميم وتنفيذ العديد من البرامج الدورات التدريبية التي تناسب احتياجات فئات متعددة من المجتمع، مشيراً في السياق ذاته إلى أن هذا البرنامج يأتي في سياق ترجمة الكلية لمذكرات التفاهم المتعددة التي أبرمتها مؤخرا مع مؤسسات المجتمع.

بدوره أوضح رئيس قسم التعليم المستمر وخدمة المجتمع الأستاذ أكرم الطاهر أن قسمه طرح برنامجـًا لإكساب الطلبة مهارات التعامل مع برنامج (App Inventor) والمقرر على طلبة الثانوية العامة في إطار تعزيز قدراتهم ومهاراتهم في مبحث التكنولوجيا، مشيرًا إلى أنَّ أكثر من 100 طالب وطالبة انتظموا في هذا البرنامج وقد تم توزيعهم في خمس مجموعات. موضحـًا أنَّ القسم يعكف حاليـًا على تصميم عدد آخر من البرامج في الإطار ذاته.

من جانبها أشاد الطلبة بالجهود الكبيرة التي قدمها قسم التعليم المستمر لإخراج هذا البرنامج بالمستوى المميز والراقي والذي يعكس مدى حرص الكلية على خدمة طلبة المجتمع المحلي وتنظيم الدورات التي تزيد من قدراتهم المختلفة في كافة المجالات حيث أبدت الطالبة أسماء عطيه أبو موسى عن سعادتها البالغة بالانتظام في البرنامج وبالإمكانيات المميزة التي توفرها الكلية وكذلك أداء فريق التدريب الذي نفذ البرنامج المميز أثناء لقاءات البرنامج، داعيةً لتنفيذ المزيد من البرامج التدريبية لطلبة الثانوية العامة خلال المرحلة القادمة.