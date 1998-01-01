انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 0.14%

رام الله / سما /

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.14%، اليوم الأربعاء، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 482 ألف دولار أمريكي.

وأغلق مؤشر القدس على 576.58 نقطة، منخفضا 0.79 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.67%، مع ارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.33%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.41%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.08%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 269 ألف سهم، في 119 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 16 شركة، ارتفع منها سهم 8 شركات، وانخفض سهم 3 شركات، واستقر سهم 5 شركات.

والشركات الرابحة كانت: بنك الاستثمار الفلسطيني، وفلسطين للاستثمار العقاري، وسجاير القدس، والفلسطينية للكهرباء، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والبنك الإسلامي الفلسطيني، ودواجن فلسطين، وبنك فلسطين.

وتراجع سهم شركات المجموعة الأهلية للتأمين، والاتصالات الفلسطينية، وبنك القدس.

واستقر سهم الشركات التالية: العربية الفلسطينية للاستثمار"إيبك"، ومطاحن القمح الذهبي، والبنك الوطني، والاتحاد للأعمار والاستثمار، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.