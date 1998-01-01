وفد من اتحاد عمال فلسطين يتوجه لليونان للقاء قيادة الاتحاد العالمي

رام الله / سما /

توجه وفد نقابي فلسطيني رفيع يمثل الاتحاد العام لعمال فلسطين إلى العاصمة اليونانية أثينا للقاء الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي جورج مافريكوس وقيادة الاتحاد العالمي وقيادة اتحاد نقابات عمال البامي اليوناني .

ويضم الوفد الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين محمود أبو الوفا وعضو الأمانة العامة ، مسؤول العلاقات الدولية سامر الصعبي .

وتأتي هذه الزيارة استجابة لدعوة كريمة من أمين عام اتحاد النقابات العالمي للتباحث في أوضاع الحركة النقابية العالمية والعلاقات الفلسطينية – الدولية وتعميق هذه العلاقات بما يخدم القضية العادلة للشعب الفلسطيني .

وقال أبو الوفا أن اللقاءات ستشمل بحث كافة القضايا والعلاقات واليات تدعيم مواقف ومكانة الاتحاد العام لعمال فلسطين في قلب الحركة النقابية العالمية بما يمثله كطليعة من طلائع الاتحاد العالمي للنقابات ، وسيتمخض عن هذه اللقاءات لقاءات ثنائية مشتركة بين اتحادنا وبين كافة الاتحادات والمنظمات الأعضاء في الاتحاد العالمي ، وكذلك تحركات دولية عمالية ونقابية واسعة دعماً وتضامناً مع عمال وشعب فلسطين واحتجاجاً على السياسات الأمريكية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وبخاصة في القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية .

مضيفاً أن وفد الاتحاد العام سيلتقي برئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد عمال " البامي " اليوناني لبحث العلاقات الثنائية واليات تطويرها .