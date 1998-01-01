السعودية تسمح للطيران الاسرائيلي بالتوجه الى الهند عبر اجوائها

القدس المحتلة / سما /

أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية اليوم انها تصادق بصورة نهائية وغير مسبوقة على المسار الجوي الذي يمر عبر اجوائها والذي يربط نيودلهي مع تل ابيب.

وقالت الجهات المسؤولة في السعودية انها توافق على خط سير الطائرات في الجو فوق الأراضي السعودية في طريقها من الهند الى إسرائيل ومن إسرائيل الى الهند مما سيقلص زمن الرحلة الجوية بعدة ساعات.

وسيتم تنظيم الرحلات الأولى في المسار الجديد اعتبارا من يوم الثامن عشر من شهر مارس/آذار الوشيك.

يذكر ان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كان قد ناقش الامر مع رئيس وزراء الهند مودي حول سبل تطوير وتخفيف تكلفة الرحلات الجوية بين البلدين، وأبدت الهند عندها استعدادها لمناقشة الامر مع السعودية للسماح بمرور هذه الرحلات عبر الأجواء السعودية، وعلى ما يبدو تكللت الجهود الهندية بالنجاح.