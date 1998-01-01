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المبادرة الوطنية: يجب التصدي لمجزرة الاحتلال ضد الشباب الفلسطينيين

الأربعاء 07 فبراير 2018 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت حركة المبادرة الوطنية في بيان لها اليوم ان جيش الاحتلال يشن مجزرة وحشية ضد الشباب الفلسطينيين منذ بدأ مطاردته للشهيد الباسل المناضل أحمد جرار ،وشملت المجزرة مدن جنين و نابلس وبلدة اليامون و العيزرية و ان الجيش يطلق الرصاص الحي على الشبان المتظاهرين بهدف القتل .

 و قال د. مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية اننا لن نترك محفلا في العالم دون فضح ممارسات جيش الاحتلال الوحشية و السعي لردعها عبر اوسع حملة لفرض المقاطعة و العقوبات على دولة الاحتلال.و أكد ان تضحيات المناضلين و الشهداء الفلسطينيين لن تذهب هدرا لانها تشق طريق الحرية و الكرامة للشعب الفلسطيني بأسره.

#مصطفى البرغوثي #المبادرة الوطنية

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