المبادرة الوطنية: يجب التصدي لمجزرة الاحتلال ضد الشباب الفلسطينيين

رام الله / سما /

قالت حركة المبادرة الوطنية في بيان لها اليوم ان جيش الاحتلال يشن مجزرة وحشية ضد الشباب الفلسطينيين منذ بدأ مطاردته للشهيد الباسل المناضل أحمد جرار ،وشملت المجزرة مدن جنين و نابلس وبلدة اليامون و العيزرية و ان الجيش يطلق الرصاص الحي على الشبان المتظاهرين بهدف القتل .

و قال د. مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية اننا لن نترك محفلا في العالم دون فضح ممارسات جيش الاحتلال الوحشية و السعي لردعها عبر اوسع حملة لفرض المقاطعة و العقوبات على دولة الاحتلال.و أكد ان تضحيات المناضلين و الشهداء الفلسطينيين لن تذهب هدرا لانها تشق طريق الحرية و الكرامة للشعب الفلسطيني بأسره.