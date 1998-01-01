سلطة الطاقة : الجبايات بغزة كافية لحل مشكلة الكهرباء وحماس ترد

رام الله / سما /

قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم أن حركة حماس لا تزال تقوم بجباية حوالي 7 ملايين شيقل من الموظفين، أو إعفائهم من دفع رسوم الكهرباء، منوها إلى أن هذا وحده كفيل بتوفير 7 ملايين شيكل لتشغيل المولد الثاني بمحطة توليد الكهرباء، وبالتالي زيادة عدد ساعات وصل الكهرباء من 6 إلى 8 ساعات.

وشدد ملحم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، صباح الأربعاء، على ضرورة أن يكون هناك مرجعيات واحدة لقطاع الطاقة، ولا يجوز لأي جهة أن تقوم بالجباية غير شركة التوزيع، لافتا أن الخطة التي وضعتها سلطة الطاقة لتحسين وضع الكهرباء بغزة طويلة المدى، موضحا في السياق أن أقرب مشروع يمكن تنفيذه يحتاج من سنة ونصف إلى سنتين.

وقال إنه طلب من الفصائل خلال الاجتماع الذي عقد أمس في غزة الضغط على حركة حماس للتوقف عن جباية الكهرباء، وإعفاء الموظفين الذين عينوا بعد 2007، حتى نتمكن وبشكل سريع من توفير التمويل اللازم من تشغيل المحطة.

من جانبه أكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم ، أن تصريحات ملحم بمواصلة جباية الأموال من غزة غير مقنعة.

وقال برهوم :" إن هذه التصريحات تأتي لتبرير إهمال الحكومة في تولي مهامها اتجاه قطاع غزة"، مشيرا إلى أن حماس لا تتدخل بأمور الجباية بالمطلق وأن شركة الكهرباء التابعة للحكومة هي المسؤولة.

وأضاف أن حماس دعت الحكومة إلى إيجاد الحلول لملف الكهرباء في غزة والتي لا تزال قائمة في الضفة وغزة دون تقدم في ذلك الملف.

وأشار برهوم إلى أن العقوبات لا تزال قائمة على قطاع غزة، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة بدلا من التصريحات الغير مقنعة لتبرير الإهمال المتعمد من قبل الحكومة والاستمرار في فرض تلك العقوبات.