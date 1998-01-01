المالكي يؤكد على عمق العلاقات الأخوية الفلسطينية الأردنية

رام الله / سما /

أكد معالي وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي على عمق العلاقة الأخوية التي تربط القيادتين الفلسطينية والأردنية والتي كان آخرها اللقاء الذي جمع جلالة الملك عبدالله بن الحسين مع فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جاء ذلك خلال وداع سعادة السفير الأردني خالد الشوابكة بمناسبة إنتهاء مهامه سفيراً لدى دولة فلسطين في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بحضور وكيل الوزارة السفير د. تيسير جرارات ومسؤول قطاع العلاقات العربية المستشار أول فايز أبو الرب ومدير وحدة المراسم في الوزارة المستشار أول عبير الرمحي.

وخلال اللقاء، أعرب سعادة السفير الشوابكة عن شكره العميق لوزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها وكوادرها على ما قدمته خلال فترة مهامه لدى دولة فلسطين، والتي أسهمت بتعميق وتعزيز العلاقة الأخوية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والأردني على مدار التاريخي، مؤكدأ أن تجربته في دولة فلسطين ستبقى حاضرة في مهامه المستقبلية، وأنها كانت كفيلة للاطلاع عن كثب على الواقع الأليم والمرير الذي يحياه أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه.

بدوره، أثنى الوزير المالكي على الدور الذي قام به السفير الشوابكة خلال فترة عمله، معتبراً أنه فرد من أفراد المجتمع الفلسطيني، معرباً عن تقديره للدور الأصيل الذي توليه المملكة الأردنية الهاشمية المتمثل بجلالة الملك عبدالله الثاني وحكومة وشعب الأردن تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية وخاصة الدور الطلائعي الهاشمي في مدينة القدس.

وكان المالكي قد وضع السفير الشوابكة بآخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية خاصة في ظل الإنحياز الأمريكي الجائر لإسرائيل، ومسعاها لفرض رؤيتها على العشب الفلسطيني وقيادته، حيث اختارت الولايات المتحدة الأمريكية أن تعزل نفسها بنفسها عن القيام بأي دور نزيه في عملية السلام، بل وكشفت عن وجهه الداعم لاسرائيل في كل النواحي.