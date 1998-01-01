كيف تحصلي على يوم عمل متميز

وكالات / سما /

يوميا نستيقظ من النوم ونذهب للعمل، ونحن نشعر بالإرهاق، ثم نعود بالشعور ذاته، وهو ما يجعلنا نشعر بأننا غير منتجين، وبأن اليوم يمر من دون تحقيق جميع أهدافنا، لكن إذا قمت بهذه النصائح، تأكد من أنك ستحصل على يوم عمل ذي ناتج مرتفع.



– وضع خطة:



التجهيز ليوم العمل يجب أن يبدأ من ليلة هذا اليوم، فعليك في الليل وضع خطة لليوم، وتنظيم الـ”To – do list”، سواء كانت مهام عليك إنجازها، أو مكالمات عليك إجراؤها، أو بريد إلكتروني يجب أن ترسله، لأن هذا التخطيط يجعل يومك منظم، ويسير بسلاسة.



– تجهيز ملابسك:



أيضا بعد التخطيط وكتابة ما عليك القيام به، يجب أن تجهز ملابسك في الليل، حتى لا تضطر إلى اختيار الملابس في الصباح، وأخذ الكثير من الوقت في تحديد الملابس وتجهيزها.



– الاسترخاء:



حين تستيقظ من النوم، لا تمسك بجوالك أو أي شيء بل ابدأ يومك بالاسترخاء، لمدة 5 دقائق لتصفية ذهنك، ثم ابدأ يومك بعد ذلك.



– الإفطار:



احترس من تناول القهوة في بداية اليوم، فإن تناوله من دون تناول وجبة الإفطار، يحدث أثرا عكسيا ويصيبك بالوخم، لذلك يجب أن تقوم بتناول وجبة إفطار صحية، وبعدها تأخذ فنجان القهوة الخاص بك.



– ابتعد عن الجميع:



بمجرد دخولك للعمل أفصل كل الوسائل التي يمكن يصل لك أحد بها عن طريق الإنترنت، واجعل الأمر مقتصر على المكالمات حتى يمكنك أن تركز في الـ”عمل” وتنجزه في اسرع وقت.



– راحة الغداء:



وأخيرا يجب أن تستمتع براحة الغذاء من دون التفكير في العمل، حتى تعود إلى الفترة الثانية بنشاط من جديد.