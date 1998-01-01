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نيمار يحث ناديه على التعاقد مع موراتا

الأربعاء 07 فبراير 2018 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يحث ناديه على التعاقد مع موراتا



وكالات / سما /

أشارت صحيفة ” ديلي ستار ” البريطانية إلى أن نيمار دا سيلفا طالب إدارة باريس سان جيرمان بالتعاقد مع ألفارو موراتا من تشيلسي الإنجليزي .

وأوضحت الصحيفة أن نيمار دا سيلفا يرغب في مجاورة ألفارو موراتا بدلاً من إدنسون كافاني الذي يثير الكثير من المشاكل داخل النادي الباريسي .

وذكرت الصحيفة أن انتقال موراتا إلى باريس سان جيرمان سيكون معقداً لكن في حال رحيل أنطونيو كونتي عن تشيلسي فإن مسألة خروج المهاجم الإسباني ستكون واردة .

وكانت التقارير الصحفية قد ألمحت إلى أن إدنسون كافاني يشكل حجرة عثرة لنيمار دا سيلفا الذي يريد أن يكون هداف الفريق الباريسي ، والنجم الأول في باريس سان جيرمان ، خاصة بعد تحطيم رقم زلاتان إبراهيموفيتش من قبل المهاجم الأوروجوياني .

وانضم ألفارو موراتا إلى تشيلسي في الصيف المنصرم قادما من ريال مدريد الإسباني في صفقة قُدرت بحوالي 85 مليون يورو ، بعد منافسة شاقة مع مانشستر يونايتد .

#نيمار #باريس سان جيرمان #موراتا

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