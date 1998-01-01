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مفاجأة.. إستقالة نقيب الممثلين المصريين!

الأربعاء 07 فبراير 2018 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة.. إستقالة نقيب الممثلين المصريين!



عالم الفن

في واحدة من المفاجآت الفنية، أعلن الفنان أشرف زكي استقالته بشكل رسمي من منصب نقيب الممثلين، بعد سنوات طويلة من العمل النقابي.

ووسط حالة من الغموض، كشف أن المناخ غير مناسب للعمل العام، وأن هناك جهداً مضاعفاً يقوم به بشكل مستمر، وأنه تعب من الجهود التي يقدمها دون تقدير من عدد كبير من الأعضاء.

وأكد أن هناك ضغوطاً مستمرة عليه، وكأنه هو الذي يملك شركات الإنتاج في مصر.

وأضاف أنه سيكشف الكثير من التفاصيل الهامة خلال مؤتمر صحافي سيعقده بعد أيام قليلة في القاهرة.

وتعتبر هذه الاستقالة الثانية التي يتقدم بها زكي من منصب رئيس نقابة المهن التمثيلية، حيث عدل عنها المرة الأولى في العام 2008 بعد مطالبات من أعضاء مجلس إدارة النقابة بالبقاء بمنصبه وهو الأمر الذي انصاع إليه وعدل عن قراره، إلا أنه هذه المرة يرفض فكرة العدول عنها نهائياً.

#نقيب الممثلين #اشرف زكي

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