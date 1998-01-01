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لماذا نجوى كرم ترفض الاحتفال بميلادها؟

الأربعاء 07 فبراير 2018 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا نجوى كرم ترفض الاحتفال بميلادها؟



عالم الفن

اعتذرت النجمة اللبنانية نجوى كرم من جمهورها لعدم قدرتها على الاحتفال بعيد ميلادها الذي يصادف آخر هذا الشهر.

ونشرت "شمس الأغنية" مجموعة من الصور للهدايا التي تلقتها من معجبيها حول العالم على موقع "تويتر"، وهي عبارة عن ورود وبالونات بألوان وأنواع مختلفة.

وعادت وغردت على "تويتر" قائلة: "انتو عيدي وانتو فرحة قلبي وحسستوني عن جد انو في ناس بضلو يهتمو بوجودي بس بتراجكن اعذروني انو السنة مش قادرة عيّد ابداً ابداً ابداً"

وأضافت: "ما بتعرفوا شو بتعنولي وشو بقدّر كيف بتقدروني لأن علاقتي فيكن متوّجي بالحب اللي بيلغي الزمان والمكان".

وتابعت "والله حبيت وجودي من وراكن لأن بحب يكون الي نفع وانتو مكسبي".

يذكر أن النجمة اللبنانية ترفض الاحتفال بعيد ميلادها وذلك لأن شقيقها توفي بعد عيدها بيومين ولم تمر سنة بعد على وفاته.

#نجوى كرم #عيد الميلاد

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