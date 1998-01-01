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"أرطغرل"يتراجع .. ومسلسل جديد يتربع على العرش بتركيا!

الأربعاء 07 فبراير 2018 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أرطغرل"يتراجع .. ومسلسل جديد يتربع على العرش بتركيا!



وكالات / سما /

تزحزح مسلسل "قيامة أرطغرل" عن صدارة الأكثر مشاهدة في تركيا متراجعاً عن المرتبة الأولى، لأول مرة منذ سنتين، ما شكّل صدمة لمتابعيه، حيث كان يعتبر المسلسل الأكثر مشاهدة في تركيا على قناة "atv" ومحطّم الأرقام القياسية.

والمسلسل الجديد الذي تفوّق على "أرطغرل" بحلقتين فقط منذ بدء عرضه الأسبوع الماضي، وهو "تكلم أيها البحر الأسود".

واستطاعت الحلقة الأولى من مسلسل " تكلم أيها البحر الأسود" التي عرضت منذ أسبوع أن تحقق نسبة مشاهدة وصلت إلى أكثر من 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب والحلقة الثانية حققت خلال يومين نسبة مشاهدة وصلت الى 2,889,408.

وتصدّر الترند التركي محتلاً المرتبة الأولى بأكثر من 84 ألف تغريدة ووصل إلى الترند العالمي واحتل المرتبة السادسة عالمياً.

وإثر هذا التصدر الكبير، جعل البعض يعلّق أن أرطغرل غرق في البحر الأسود.

واللافت أن حلقتين من "تكلم أيها البحر الأسود" استطاعتا أن تتجاوزا 4 مواسم من "قيامة أرطغرل"، إضافة إلى أن الممثلين ليسوا من نجوم الصف الأول وليسوا أصحاب شهرة كبيرة.

أما عن المسلسل الجديد فهو لا يحكي عن قصة حب وعشق بل مسلسل واقعي يحكي عن عنف الرجل ضد المرأة ويعبّر عن حقيقة ما يجري في المجتمع.

#قيامة أرطغرل #تركيا #مسلسل

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