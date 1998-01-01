فيسبوك تطلق منصة تسوق إلكتروني باللغة العربية

وكالات / سما /

أعلنت شركة فيسبوك اليوم عن اطلاق منصة تسوق إلكتروني باللغة العربية في مصر والجزائر والمغرب، تحمل اسم Marketplace، تتيح للمستخدمين الاستفادة من منصة فيسبوك لعرض أصناف ومنتجات للبيع والشراء.

كما تتوفر المنصة الجديدة باللغة العربية لكل من الهواتف الذكية والحواسيب، ومن المنتظر أن يتم اطلاقها لمستخدمي نظام iOS وأندرويد خلال الأسابيع القليلة المقبلة في الدول المذكورة.

وقد تم اطلاق منصة Marketplace للمستخدمين في الولايات المتحدة عام 2016، وهي متوفرة حالياً في 51 دولة، ويقتصر استخدامها على الفئات العمرية من سن 18 عام وما فوق، وبذلك تعتبر كل من مصر والجزائر والمغرب من أوائل الدول العربية التي يتم تفعيل المنصة الجديدة فيها.

وتتيح المنصة الجديدة للمستخدمين عرض الأصناف والبحث عنها بغرض البيع أو الشراء، وتحديد خيارات البحث بحسب الموقع والسعر أو الفئة، مثل المفروشات والإلكترونيات والأجهزة الأخرى، وتتيح المنصة للبائع والمشتري إمكانية التواصل مع بعضهما مباشرة من خلال فيسبوك مسنجر، والاتفاق على قيمة الصفقة، كما يمكن تسجيل جميع عمليات البيع والشراء التي يقوم بها المستخدم في قسم “Your Items”.

وقال جوناثان لابين، المدير الإداري لدى فيسبوك في الشرق والأوسط وشمال أفريقيا وباكستان: “يوجد أكثر من 550 مليون مستخدم يستفيدون من منصة فيسبوك على مستوى العالم، لإجراء عمليات بيع وشراء في مجتمعاتهم، وتأتي منصة Marketplace لتستكمل هذا الزخم، وإيجاد منصة موحدة لإجراء عمليات بيع وشراء وبحث عن أصناف متفرقة، وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا هائلًا في معدل الإنفاق الإلكتروني بالتزامن مع اتساع شبكة الإنترنت، لترتفع من 2,7 مليار دولار إلى 7,3 مليار دولار خلال العامين الماضيين، ويوجد في العالم العربي أكثر من 164 مليون مستخدم نشط شهريًا لمنصة فيسبوك، وإن إضافة خاصية ذات طابع تجاري سوف تساعدهم على ترسيخ علاقتهم بمنصة فيسبوك كوجهة موحدة للتواصل والتسوق إلكترونيا.”

وتضمن منصة Marketplace إجراء صفقات آمنة، من خلال استعراض عدد من النصائح الخاصة بالسلامة، وخيارات التحكم في أمن الخصوصية، والاستخدام السهل لأدوات عمل التقارير الموجودة في مركز المساعدة، كما يشترط أن تكون جميع المنتجات والخدمات المتوفرة للبيع علىMarketplace متوافقة مع المعايير المجتمعية والسياسات التجارية الخاصة بمجتمع فيسبوك.

ويمكن للمستخدم بسهولة صد الأصناف غير القانونية وإصدار تقارير بخصوصها، والابلاغ عن البائعين الذين يخرقون القواعد أو الحوارات غير المرغوبة، سواء الخاصة بالأصناف المعروضة للبيع أو تلك المرسلة للمستخدم عبر فيسبوك مسنجر.

وتوفر منصة Marketplace مجموعة أدوات لحفظ الحقوق والملكية الفكرية لكل ما يتم عرضه عليها، ومن بينها نماذج تقارير يمكن تعديلها، للإبلاغ عن محتوى غير لائق، بالإضافة إلى أداة متخصصة لإصدار تقارير موجهة خصيصًا للإبلاغ عن محتوى تعتقد العلامات التجارية المسجلة أنه يخرق حقوقها الفكرية على “ماركت بليس”، سواء لمنتجات معروضة أو إعلانات.