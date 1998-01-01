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هكذا تُرسل واتساب دون حفظ جهة الاتصال

الأربعاء 07 فبراير 2018 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا تُرسل واتساب دون حفظ جهة الاتصال



وكالات / سما /

كشفت شركة “فيسبوك” خلال تقريرها المالي الأخير عن وصول عدد مستخدمي تطبيق “واتساب” إلى 1.5 مليار مستخدم نشط شهرياً.

ويعاني بعض المستخدمين من عدم قدرتهم على إرسال رسالة ضمن التطبيق دون أن يتم حفظ رقم المرسل إليه ضمن جهات الاتصال.

وهناك حيلة جديدة تساعد المستخدمين على إرسال رسالة “واتساب” دون حفظ جهة الاتصال.

طريقة إرسال رسالة واتساب دون حفظ جهة الاتصالقد تكون هذه العملية مربكة قليلاً للوهلة الأولى للمستخدمين الذين لا يملكون خبرة كافية باستخدام هواتفهم الذكية، لكن بمجرد إتمام العملية للمرة الأولى سيجدها المستخدم سهلة للغاية، ويتوجب على المستخدم للقيام بهذه العملية اتباع الخطوات التالية:•

قم بفتح المتصفح المفضل إليك أولاً.• اكتب الرابط التالي في خانة البحث متبوعاً برقم الهاتف الذي تريد إرسال الرسالة له، لكن بشرط ألا تقوم بإدخال النداء الدولي بشكل كاملhttps://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXXXX

بعد الدخول إلى الرابط سوف يظهر أمامك خيار مكتوب فيه إرسال رسالة إلى الرقم X، قم بالنقر على زر إرسال الرسالة.• الآن سوف تتجه بشكل تلقائي إلى الدردشة مع الرقم في تطبيق “واتساب”.بهذه الطريقة يمكنك إرسال الرسالة إلى أي رقم دون حفظه ضمن جهات الخاصة بك.

#واتساب #جهة الاتصال

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