"علي بابا" تستثمر بأكثر من مليار دولار في "واندا فيلم"

وكالات / سما /

ستبيع مجموعة "دايلان واندا" الصينية حصة قيمتها مليار 240 مليون دولار أميركي في وحدتها المدرجة لإنتاج الأفلام، إلى مستثمرين بقيادة مجموعة علي بابا القابضة، مع سعيها لجذب شركاء استراتيجيين وجمع مزيد من الأموال.

وستبيع الشركة العاملة في مجالات شتى من العقارات إلى الترفيه، الحصة البالغة 12.77 بالمئة في شركة "واندا فيلم" القابضة إلى عملاق التجارة الإلكترونية علي بابا، وشركة الاستثمارات الثقافية القابضة التي تدعمها الدولة، مقابل مليار وربع المليار دولار تقريبا.

وتسلط الصفقة، التي تأتي مباشرة عقب اتفاق منفصل لجلب مستثمرين إلى وحدة العقارات التجارية، الضوء على تحول كبير لواندا صوب نموذج أصول "ممشوق"، وسط حملة واسعة النطاق في الصين على المستويات المرتفعة لديون الشركات.

وقالت واندا في بيان إن صفقتها الأحدث تشمل استثمار علي بابا 4.68 مليار يوان، مضيفة أنها ستحتفظ بالسيطرة على الشركة بحصة تبلغ 48.09 بالمئة.

وأضافت أن الصفقة ستتيح لوحدة الأفلام الاستفادة من قوة علي بابا في مجال البيانات الكبيرة، في حين ستساعد شركة الاستثمارات الثقافية، التي تسيطر عليها بشكل غير مباشر وحدة الأصول الثقافية لمدينة بكين، في إتاحة فرص ترتبط بالسياحة.

وقالت واندا إن "الغرض الرئيسي لبيع حصة من أسهم واندا فيلم القابضة جلب مساهمين ذوي قيمة استراتيجية."

وكانت واندا قالت في أواخر يناير إن وحدتها للعقارات التجارية توصلت إلى اتفاق لنيل استثمار قيمته 5 مليارات و400 مليون دولار من مجموعة بقيادة عملاق التكنولوجيا شركة "تنسنت" القابضة.

وتضاف صفقة واندا فيلم إلى صفقات بنحو 16 مليار دولار أعلنتها واندا منذ العام الماضي.

وتضم واندا فيلم أصول إنتاج الأفلام وتسويقها وتوزيعها بما يشمل أكثر من 500 قاعة عرض سينمائي، لكنها لا تتضمن شركة الإنتاج السينمائي الأميركية "ليجنداري إنترتنمنت" التابعة للشركة الأم وبعض الأصول الأخرى المرتبطة بقطاع الأفلام.

وبلغت إيرادات تشغيل وحدة الأفلام 13 مليار و200 مليون يوان العام الماضي، حسبما ذكرت واندا في بيانها.