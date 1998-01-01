إكسسوارات داخل السيارة تعرضك للخطر.. تخلَّ عنها فوراً

وكالات / سما /

إكسسوارات السيارات من الأشياء التي نلجأ إليها لتزيين السيارة، أو لإضافة بعض الكماليات التي لم تحتو عليها السيارة والتي نجد أننا في حاجة إليها.

ولكن تلك الإكسسوارات على الرغم من أنها توفر لنا بعض الراحة والرفاهية، إلا أنها تمثل في بعض الأحيان وسيلة من وسائل الخطر التي تهدد أرواحنا وأرواح الغير.

فبعض الإكسسوارات التي نقوم باستخدامها في سياراتنا، لها أضرار وبعضها يتسبب في وقوع الحوادث وضياع الأرواح، لذلك عليك الحرص عند اختيار إكسسوارات السيارة، وتجنب استخدام الإكسسوارات التي سنعرضها في هذا التقرير لخطورتها.

1-سكاتة حزام الأمان:

حزام الأمان من عناصر التأمين الهامة التي تقوم شركات السيارات بتزويد السيارات بها والتي يلزمنا القانون باستخدامه لأهميته ودوره في حفظ الأرواح.

ولكن البعض يستخدم أحياناً "سكاتة حزام الأمان" وهي قطعة معدنية تشبه الموجودة في طرف حزام الأمان، ويتم تركيبها في مكان غلق حزام الأمان، ما يمنع السيارة من التنبيه الصوتي بضرورة ارتداء حزام الأمان.

هذا الأمر قد يبدو بسيطاً ولكن في الحقيقة وما لا يعرفه الكثيرون، أن وسائد الحماية الهوائية التي تخرج عند وقوع تصادم مرتبطة بحزام الأمن، فشركات السيارات منعت الوسائد الهوائية من الانطلاق طالما أن قائد السيارة لا يرتدي حزام الأمان، وذلك لما وجدوه من ضرر يتعرض له قائد السيارة عند ارتطامه بالوسادة الهوائية دون ارتدائه حزام الأمان، لذلك فإن السكاته تعرضك للخطر؛ لأنها تسمح للوسادة الهوائية بالانطلاق عند وقوع تصادم في حين أنك فعلياً لا ترتدي حزام الأمن.

2-المعلقات:

يحب الكثيرون أن يقوموا بتعليق بعض الأشياء بالمرآة الداخلية للسيارة، مثل تعليق السبحة أو المعطر أو السماعات وغيرها، ولكن لا يعلم أحد مدى خطورة الأمر على حياة قائد السيارة ومن معه.

فالأشياء التي يتم تعليقها أمام السائق تبدأ بالاهتزاز والحركة بمجرد أن تبدأ السيارة في التحرك، وتتغير تلك الحركة أمام السائق باختلاف السرعة وطبيعة الطريق الذي يسير عليه.

وهنا يبدأ عقل سائق السيارة بتجاهل الأشياء التي تتحرك أمامه نظراً إلى عدم أهميتها، ما يجعل العقل يلغي تلقائياً الجزء الموجود فيه تلك الأشياء وتصبح تلك النقطة نقطة عمياء لا يرى السائق أى شيء فيها باعتبار أنها نقطة مهملة وغير مؤثرة، وهو ما يتسبب في وقوع العديد من حوادث السير.

3- الأضواء الساطعة:

هناك هوس بين الشباب بالتحديد لتزويد سياراتهم بالأنوار الساطعة "الزينون"، والتي يتم تركيبها في مصابيح السيارة لتطلق كمية ضوء كبيرة جدا.

تلك الكمية الكبيرة من الضوء لها قدرة على إنارة الطريق بشكل كامل أمام سائق السيارة، ولكنها في نفس الوقت تصيب قائدي السيارات التي تسير من حلها بالعمى، فيصبح قائد السيارة المقابلة غير قادر على الرؤية بسبب كمية الضوء الكبير، وهو ما يسمح بوقوع حوادث كارثية.

4-وضع المتعلقات على التابلوه:

من الرائج أن يتم وضع المتعلقات الشخصية على تابلوه السيارة، مثل وضع الهاتف أو وضع علبة المناديل أو وضع فواحة العطر وغيرها.

تلك المتعلقات غير الثابته من الطبيعي أن تتحرك بشكل مفاجئ مع حركة السيارة والضغط على المكابح والوقود، فهي غير مثبتة بشكل صحيح، وهو أمر في غاية الخطورة، حيث إنه من الوارد أن تسبب تشتت ذهن قائد السيارة، مع حركة مفاجئة تجلعه يفقد تركيزه وينشغل بالأشياء التي تنزلق من التابلوه، لذلك ننصح بترك التابلوه خالياً من أي متعلقات، أو تثبيت تلك المتعلقات بطريقة جيدة لا تسمح لها بالحركة على الإطلاق.

6-سلسلة مفاتيح السيارة:

من الطبيعي أن يتم وضع مفتاح السيارة داخل ميدالية أو سلسلة مفاتيح، ولكن من الخطأ الشائع هو وضع كمية كبيرة من المفاتيح والمتعلقات في نفس الميدالية أو السلسلة مع مفتاح السيارة.

فمفتاح السيارة عند توصيله بالكونتاكت ومعه مجموعة كبيرة من المفاتيح، يمثل هذا ثقل على الكونتاكت نفسه المتصل به المفتاح، ومع مرور الوقت والحرارة المتصاعدة من المحرك وغيرها، يبدأ تأثير هذا الثقل بالانعكاس على الكونتاكت نفسه.

وتظهر أضرار هذا الأمر بشكل مفاجئ وغير مفهوم على الكثير من السيارات، فأبرز وأشهر ما يواجهه أصحاب تلك العادة هو توقف محرك السيارة عن العمل بشكل مفاجئ، وهو أمر في منتهى الخطورة خاصة إن كانت السيارة تسير على سرعات عالية، فهذه العملية تهدد بانقلاب السيارة على الطريق، نتيجة حدوث تلف بكونتاكت السيارة ناتج عن وزن المفاتيح الزائد، لذلك ننصحك بالاكتفاء بوضع مفتاح السيارة وحيداً داخل ميدالية مستقلة.

7-طفاية الحرق:

هل تعلم أن طفاية الحريق التي هي وسيلة أمان وحماية داخل السيارة، قد تتحول إلى أداة قتل تهدد حياتك وحياة من حولك إذا تم إهمالها.

فوضع طفاية الحريق في مكان غير مناسب خاصة إذا تم وضعها أسفل مقعد السائق هو أمر يعد في منتهى الخطورة، فمع حركة السيارة والمطبات والوقوف والتحرك، يؤدي الأمر إلى تحرك طفاية الحريق من مكانها، وهو ما قد يتسبب في دحرجتها أسفل المقعد حتى تصل إلى بدالات المكابح والوقود، وهو ما قد يجعلها عائقاً للكبس على بدال المكابح في أوقات الطوارئ ما يهدد حياة وسلامة قائد السيارة بشكل حقيقي، لهذا عليك وضع طفاية الحريق أسفل المقعد المجاور لك حتى يسهل عليك الوصول إليها وتجعلها بعيدة تماماً عن وسائل تحكمك في السيارة.