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العشاء الاخير لزعماء مافيا في نيويورك!

الأربعاء 07 فبراير 2018 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العشاء الاخير لزعماء مافيا في نيويورك!



وكالات / سما /

سدد مكتب التحقيقات الفيدرالي ثمن مأدبة عشاء، جمعت موظفي المكتب مع زعماء عصابة، في عملية سرية للقبض عليهم.

وتفيد صحيفة نيويورك بوست بأن المأدبة كلفت ميزانية الولايات المتحدة 25 ألف دولار، وأطلقت عليها "عيد ميلاد كوزا نوسترا".

وأقيمت المأدبة، في شهر ديسمبر 2014، في حي برونكس بمدينة نيويورك، وكان الهدف منها إلقاء القبض على أعضاء عصابة المافيا، ولم يكشف عنها إلا، في 31 يناير الماضي، خلال استماع المحكمة الاتحادية في مانهاتن إلى شهادة العميل الخاص، وليم إنزيريلو، بشأن رئيس المافيا جوزيف مرلينو من فيلاديلفيا.

وقال إنزيريلو: "في البداية، لم يوافق المكتب على تحمل هذه النفقات، ولو لم نقم بذلك، لما استطاع مساعدتنا عضو المافيا جون روبيو".

وأضاف إنزيريلو قائلا: "دفعنا له خمسة آلاف دولار لنقل مرلينو وزوجته، و20 ألف دولار لمأدبة العشاء".

ولبى الدعوة ثلاثة من زعماء المافيا وهم: مرلينو وباسكوالو باريللو ويوجين أونفوريو من عائلة جسنوفيزي.

وعقب اعتقالهم، قضت المحكمة عام 2017، بسجن باريللو سبع سنوات بتهمة الابتزاز. أما مرلينو فلم يعترف بذنبه، فيما لم تنظر المحكمة في قضية أونفوريو حتى الآن.

#المافيا #نيويورك

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