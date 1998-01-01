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اجتماع ثلاثي لبحث أوضاع شباب الخليل

الأربعاء 07 فبراير 2018 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع ثلاثي لبحث أوضاع شباب الخليل



الخليل / سما /

 اجتمع رئيس نادي شباب الخليل، جهاد الجبريني، بنائبه وأمين الصندوق بلال عاشور ورئيس لجنة الإشراف الرياضي حاتم السعافين.

ووضع عاشور، رئيس النادي في صورة معظم الأمور والمستجدات التي تهم النادي التي حدثت أثناء فترة تواجده خارج الوطن، كما أكد له تذليل الصعوبات التي اعترضت فريق كرة القدم الأول الذي فاز في مباراته الأخيرة على شقيقه شباب دورا برباعية، وأحكم قبضته على صدارة دوري المحترفين.

وتناول أعضاء المجلس جميع الأمور المالية والخطط المستقبلية التي تهم الصندوق، كما توجه عاشور بعظيم شكره للأجهزة الفنية والتدريبية للفريق واللاعبين وخص بالشكر المدرب الأردني رائد عساف على الجهود المبذولة.

أما عضو الهيئة الإدارية رئيس لجنة الإشراف الرياضي في النادي حاتم السعافين فقد أوضح أن جميع الأمور المتعلقة بتدريبات الفريق، تمر بشكل منتظم، كما وضع رئيس النادي في صورة آخر التطورات الرياضية في النادي.

من جهته أعرب رئيس النادي جهاد الجبريني عن بالغ سعادته بالفوز العريض الذي حققه فريق كرة القدم في مباراته الأخيرة وتصدره لدوري المحترفين، كما أبدى سعادته بالجهود التي يبذلها نائب الرئيس بلال عاشور وزميله السعافين في خدمة القلعة الشبابية.

#شباب الخليل #اجتماع

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