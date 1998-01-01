وصول دفعة مالية جديدة لأندية الممتازة

غزة / سما /

أكد إبراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, وصول الدفعة المالية الثانية من شركة "الوطنية موبايل", راعي دوري الدرجة الممتازة.

وقال أبو سليم, إن حصة الأندية سيتم توزيعها على الأندية مطلع الأسبوع المقبل, فور دخولها خزينة الاتحاد, موضحا أن الجزء الثاني من الرعاية سيكون بنسبة 30 % من قيمة الرعاية الاجمالي, وهو ما قيمته 4500 دولار تقريبا لكل فريق, على أن يتم توزيع الجزء الثالث والأخير عقب نهاية الموسم الجاري.

وذكر أن جبريل الرجوب رئيس الاتحاد, وعد أندية الدرجة الممتازة, بدعمهم بمبلغ 5000 دولار لكل فريق, متمنيا أن يتم توفير المبلغ وتوزيعه قريبا.

يشار إلى أن كل فريق في الممتازة يحصل على مبلغ 15 ألف دولار من قيمة رعاية شركة "الوطنية موبايل" للدوري.