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وصول دفعة مالية جديدة لأندية الممتازة

الأربعاء 07 فبراير 2018 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وصول دفعة مالية جديدة لأندية الممتازة



غزة / سما /

أكد إبراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, وصول الدفعة المالية الثانية من شركة "الوطنية موبايل", راعي دوري الدرجة الممتازة.

وقال أبو سليم, إن حصة الأندية سيتم توزيعها على الأندية مطلع الأسبوع المقبل, فور دخولها خزينة الاتحاد, موضحا أن الجزء الثاني من الرعاية سيكون بنسبة 30 % من قيمة الرعاية الاجمالي, وهو ما قيمته 4500 دولار تقريبا لكل فريق, على أن يتم توزيع الجزء الثالث والأخير عقب نهاية الموسم الجاري.

وذكر أن جبريل الرجوب رئيس الاتحاد, وعد أندية الدرجة الممتازة, بدعمهم بمبلغ 5000 دولار لكل فريق, متمنيا أن يتم توفير المبلغ وتوزيعه قريبا.

يشار إلى أن كل فريق في الممتازة يحصل على مبلغ 15 ألف دولار من قيمة رعاية شركة "الوطنية موبايل" للدوري.

#دفعة مالية #الوطنية موبايل

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