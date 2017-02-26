كورتوا يُشجع ريال مدريد على طلب التعاقد معه

وكالات / سما /

علق تيبو كورتوا حارس تشيلسي الإنجليزي على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني خلال مقابلة مع إحدى المجلات.

واعترف النجم البلجيكي أن قلبه في العاصمة الإسبانية، في الوقت الذي تعيش فيه بناته هناك.

صاحب الـ 25 عاماً سُئل ما إذا كان سيجدد عقده مع البلوز، فقال “اتفقنا على أن نتقابل مرة أخرى في فبراير لأن النادي لديه أمور أخرى عاجلة أكثر في يناير، لا توجد ضغوط، فلدي عقد حتى 2019. في العادي، لن تكون هناك أي مشاكل، سوف أجدد. أنا سعيد هنا وأرى أن هناك رغبة في ربح المزيد من الألقاب”.

أما عن ريال مدريد، قال “موقفي الشخصي ذو صلة بمدينة مدريد، فكما تعلمون، أبنائي الإثنان يعيشان هناك مع أمهما، وكلما تتاح لي الفرصة، فإني أسافر إلى إسبانيا. نعم، قلبي في مدريد. هذا منطقي ومفهوم”.

وأضاف “إذا كانوا يريدونني، فعليهم الاتصال بتشيلسي. سوف نرى، ولكنهم لم يفعلوا ذلك أبداً”.

وتابع “إذا كان ريال مدريد مهتماً حقاً، موقفي الشخصي سوف يؤثر، هذا صحيح. الجانب العائلي لا يُقدر بثمن. ولكني أكرر في هذه اللحظة، أنا منشغل بالحديث مع تشيلسي حول التجديد”.